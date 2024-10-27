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Минфин и ФНС упростят процесс подачи деклараций по НДФЛ, сообщили СМИ - 27.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин и ФНС упростят процесс подачи деклараций по НДФЛ, сообщили СМИ
Минфин и ФНС упростят процесс подачи деклараций по НДФЛ, сообщили СМИ - 27.10.2024, ПРАЙМ
Минфин и ФНС упростят процесс подачи деклараций по НДФЛ, сообщили СМИ
Минфин России и ФНС разрабатывают поправки в Налоговый кодекс РФ, позволяющие упростят для россиян порядок подачи деклараций по НДФЛ при отчуждении недвижимого... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T19:43+0300
2024-10-27T19:43+0300
экономика
россия
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фнс россии
ндфл
декларация
отчетность
имущество
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минфин России и ФНС разрабатывают поправки в Налоговый кодекс РФ, позволяющие упростят для россиян порядок подачи деклараций по НДФЛ при отчуждении недвижимого имущества и транспорта. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.Отмечается, что если поправки будут приняты, то россиянам больше не придется заниматься самостоятельным заполнением данного вида отчетности. Расчет НДФЛ будет производиться в автоматическом режиме на основе данных, которые были получены в ходе межведомственного информационного обмена.По данным РБК, в пресс-службе Минфина заявили, что работа над поправками в налоговое законодательство ведется согласно поручению правительства РФ в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками, что позволит существенно снизить трудозатраты сторон.
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россия, минфин рф, фнс россии, ндфл, декларация, отчетность, имущество
Экономика, РОССИЯ, Минфин РФ, ФНС России, НДФЛ, декларация, отчетность, имущество
19:43 27.10.2024
 
Минфин и ФНС упростят процесс подачи деклараций по НДФЛ, сообщили СМИ

РБК: Минфин и ФНС упростят подачу деклараций по НДФЛ при отчуждении имущества

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ.
Штангенциркуль с монетой России и налоговый кодекс РФ. - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Минфин России и ФНС разрабатывают поправки в Налоговый кодекс РФ, позволяющие упростят для россиян порядок подачи деклараций по НДФЛ при отчуждении недвижимого имущества и транспорта. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Отмечается, что если поправки будут приняты, то россиянам больше не придется заниматься самостоятельным заполнением данного вида отчетности. Расчет НДФЛ будет производиться в автоматическом режиме на основе данных, которые были получены в ходе межведомственного информационного обмена.
По данным РБК, в пресс-службе Минфина заявили, что работа над поправками в налоговое законодательство ведется согласно поручению правительства РФ в рамках общей задачи по автоматизации взаимодействия между ФНС и налогоплательщиками, что позволит существенно снизить трудозатраты сторон.
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ЭкономикаРОССИЯМинфин РФФНС РоссииНДФЛдекларацияотчетностьимущество
 
 
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