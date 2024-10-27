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В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных

В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных - 27.10.2024, ПРАЙМ

В Забайкалье задержали двоих из четырех сбежавших осужденных

Сотрудники УФСИН нашли и задержали в Чите и Амурской области двоих из четырех пропавших из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T17:22+0300

2024-10-27T17:22+0300

2024-10-27T18:28+0300

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задержание

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ЧИТА, 27 окт – ПРАЙМ. Сотрудники УФСИН нашли и задержали в Чите и Амурской области двоих из четырех пропавших из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края осужденных. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН. Ранее ведомство проинформировало пропаже четверых осужденных к принудительным работам из указанного выше исправительного центра . Отмечается, что сотрудникам розыска УФСИН по Забайкальскому краю, проявив бдительность, удалось задержать в микрорайоне Гвардейском города Читы осужденного к принудительным работам Ю. Русина. При этом физическая сила и специальные средства не применялись. Уточняется, что сейчас осужденного доставляют в помещение для нарушителей исправительного центра города Нерчинска. Необходимые документы сотрудники пенитенциарного ведомства направят в суд для изменения вида наказания. В ведомстве также сообщили, что по домашнему адресу сотрудниками УФСИН по Амурской области удалось задержать еще одного пропавшего заключенного — Чекрышева О.Позднее в пресс-службе регионального СУСК сообщили, что после получения информации о пропаже четверых осужденных из исправительного центра №1 в городе Нерчинск Забайкальского края руководитель следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи опросят руководство и работников исправительного центра, изучат документы, регламентирующие условия нахождения осужденных и контроля за их пребыванием в учреждении.

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россия, забайкалье, осужденные, побег, задержание