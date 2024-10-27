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Премьер Грузии рассказал о планах в отношении Евросоюза и США

Премьер Грузии рассказал о планах в отношении Евросоюза и США - 27.10.2024, ПРАЙМ

Премьер Грузии рассказал о планах в отношении Евросоюза и США

Грузия должна перезагрузить отношения с Евросоюзом и Вашингтоном с 2025 года, заявил новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T10:54+0300

2024-10-27T10:54+0300

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ТБИЛИСИ, 27 окт - ПРАЙМ. Грузия должна перезагрузить отношения с Евросоюзом и Вашингтоном с 2025 года, заявил новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе."Безусловно, мы не довольны отношениями (с Евросоюзом и Штатами - прим. ред.) и не раз сообщали о важности их перезагрузки…", - объяснил политик в ходе своего брифинга. Он также отметил, что переосмысление отношений должно также входить и в интересы Запада.По данным ЦИК, после подсчета голосов "Грузинская мечта" набрала 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.

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