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Премьер Грузии рассказал о планах в отношении Евросоюза и США
Премьер Грузии рассказал о планах в отношении Евросоюза и США - 27.10.2024, ПРАЙМ
Премьер Грузии рассказал о планах в отношении Евросоюза и США
Грузия должна перезагрузить отношения с Евросоюзом и Вашингтоном с 2025 года, заявил новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T10:54+0300
2024-10-27T10:54+0300
2024-10-27T10:54+0300
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ТБИЛИСИ, 27 окт - ПРАЙМ. Грузия должна перезагрузить отношения с Евросоюзом и Вашингтоном с 2025 года, заявил новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе."Безусловно, мы не довольны отношениями (с Евросоюзом и Штатами - прим. ред.) и не раз сообщали о важности их перезагрузки…", - объяснил политик в ходе своего брифинга. Он также отметил, что переосмысление отношений должно также входить и в интересы Запада.По данным ЦИК, после подсчета голосов "Грузинская мечта" набрала 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.
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грузия, сша, ес
Политика, ГРУЗИЯ, США, ЕС
Премьер Грузии рассказал о планах в отношении Евросоюза и США
Премьер Грузии надеется на перезагрузку отношений с ЕС и США с первых месяцев 2025 года
ТБИЛИСИ, 27 окт - ПРАЙМ. Грузия должна перезагрузить отношения с Евросоюзом и Вашингтоном с 2025 года, заявил новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Безусловно, мы не довольны отношениями (с Евросоюзом и Штатами - прим. ред.) и не раз сообщали о важности их перезагрузки…", - объяснил политик в ходе своего брифинга. Он также отметил, что переосмысление отношений должно также входить и в интересы Запада.
По данным ЦИК, после подсчета голосов "Грузинская мечта" набрала 54,2%, а оппозиция суммарно - 37%.
"Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов в Грузии