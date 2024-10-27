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Россия ценит действия партнеров по украинскому конфликту, заявил Лавров
Россия ценит действия партнеров по украинскому конфликту, заявил Лавров - 27.10.2024, ПРАЙМ
Россия ценит действия партнеров по украинскому конфликту, заявил Лавров
Российский президент Владимир Путин во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином подчеркнул, что Москва ценит усилия Бразилии, Китая и других... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T13:32+0300
2024-10-27T13:32+0300
2024-10-27T13:32+0300
политика
сергей лавров
мирные переговоры
россия
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином подчеркнул, что Москва ценит усилия Бразилии, Китая и других стратегических партнеров по стремлению к урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Ну и хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается. Вот, собственно, и все", - объяснил Лавров журналисту Павлу Зарубину, добавив, что российская сторона все еще придерживается своих слов о готовности к переговорам.Он также припомнил, что всякий раз, когда переговоры "вроде бы завязывались" и появлялась иллюзия достижения результата, "киевский режим отползал от договоренностей".
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сергей лавров, мирные переговоры, россия, украина
Политика, Сергей Лавров, мирные переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
Россия ценит действия партнеров по украинскому конфликту, заявил Лавров
Лавров: РФ ценит усилия партнеров по поиску путей урегулирования украинского конфликта
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин во время переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином подчеркнул, что Москва ценит усилия Бразилии, Китая и других стратегических партнеров по стремлению к урегулированию украинского конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Ну и хорошо известные факты были приведены, когда сам Зеленский от переговоров отказывается. Вот, собственно, и все", - объяснил Лавров журналисту Павлу Зарубину, добавив, что российская сторона все еще придерживается своих слов о готовности к переговорам.
Он также припомнил, что всякий раз, когда переговоры "вроде бы завязывались" и появлялась иллюзия достижения результата, "киевский режим отползал от договоренностей".
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