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Эксперт назвала категорию граждан, которым повысят пенсию с 1 ноября

Эксперт назвала категорию граждан, которым повысят пенсию с 1 ноября - 27.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвала категорию граждан, которым повысят пенсию с 1 ноября

С 1 ноября на индексацию могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T02:02+0300

2024-10-27T02:02+0300

2024-10-27T02:02+0300

экономика

эксклюзив

пенсии

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. С 1 ноября на индексацию могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова.Прежде всего, прибавку получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Также те, кто получил инвалидность 1 группы, получат вместо одной фиксированной части страховой пенсии две.В этом году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 руб. Так что, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачивать 16269,76 руб. в месяц.Доплату могут получить также граждане, которые обращались ранее в СФР за перерасчетом по каким-либо причинам.Также, по словам эксперта, с 1 ноября последний раз в этом году пересчитают размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности.Доплаты регулируются соответствующими федеральными законами. "Размеры доплат у каждого получателя индивидуальные, поскольку на него влияют такие факторы, как стаж работы, размер заработной платы", - разъяснила экономист.

https://1prime.ru/20241024/pensii-852351429.html

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эксклюзив, пенсии