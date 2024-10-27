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Эксперт назвала категорию граждан, которым повысят пенсию с 1 ноября
Эксперт назвала категорию граждан, которым повысят пенсию с 1 ноября - 27.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвала категорию граждан, которым повысят пенсию с 1 ноября
С 1 ноября на индексацию могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T02:02+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. С 1 ноября на индексацию могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова.Прежде всего, прибавку получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Также те, кто получил инвалидность 1 группы, получат вместо одной фиксированной части страховой пенсии две.В этом году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 руб. Так что, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачивать 16269,76 руб. в месяц.Доплату могут получить также граждане, которые обращались ранее в СФР за перерасчетом по каким-либо причинам.Также, по словам эксперта, с 1 ноября последний раз в этом году пересчитают размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности.Доплаты регулируются соответствующими федеральными законами. "Размеры доплат у каждого получателя индивидуальные, поскольку на него влияют такие факторы, как стаж работы, размер заработной платы", - разъяснила экономист.
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эксклюзив, пенсии
Экономика, Эксклюзив, Пенсии
Эксперт назвала категорию граждан, которым повысят пенсию с 1 ноября
Доцент Иванова-Швец: с 1 ноября прибавку получат пенсионеры, достигшие 80 лет
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. С 1 ноября на индексацию могут рассчитывать некоторые категории пенсионеров, рассказала агентству "Прайм" Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Прежде всего, прибавку получат пенсионеры, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Также те, кто получил инвалидность 1 группы, получат вместо одной фиксированной части страховой пенсии две.
В этом году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8134,88 руб. Так что, достигшим 80-летнего возраста, будут выплачивать 16269,76 руб. в месяц.
Доплату могут получить также граждане, которые обращались ранее в СФР за перерасчетом по каким-либо причинам.
Также, по словам эксперта, с 1 ноября последний раз в этом году пересчитают размер доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности.
Доплаты регулируются соответствующими федеральными законами. "Размеры доплат у каждого получателя индивидуальные, поскольку на него влияют такие факторы, как стаж работы, размер заработной платы", - разъяснила экономист.
Эксперт рассказал, кому и на сколько повысят пенсию с 1 января