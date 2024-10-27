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Азиатский оплот. Эксперт оценил влияние США на политический курс Японии
Азиатский оплот. Эксперт оценил влияние США на политический курс Японии - 27.10.2024, ПРАЙМ
Азиатский оплот. Эксперт оценил влияние США на политический курс Японии
Япония будет ориентироваться в своей политике на Вашингтон, вне зависимости от того, кто станет премьер-министром, считает эксперт в области политических наук,... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T08:31+0300
2024-10-27T08:31+0300
2024-10-27T08:31+0300
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ТОКИО, 27 окт – ПРАЙМ. Япония будет ориентироваться в своей политике на Вашингтон, вне зависимости от того, кто станет премьер-министром, считает эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. Он также подчеркнул, что Япония вероятнее всего будет придерживаться курса Вашингтона даже в случае победы на президентских выборах США республиканца Дональда Трампа."Как я понимаю, главные изменения, если Дональд Трамп станет президентом, будут касаться ответов на конфликт на Украине и проблем вокруг Израиля", - подчеркнул политолог, отметив, что в этих вопросах японский премьер будет готов сменить политический курс.Камикубо также добавил, что Япония уже нарастила расходы на оборону и продолжит этот курс, предполагающий усиление защиты азиатского региона. Эти действия входят и в интересы Трампа, резюмировал он.
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япония, сша
Азиатский оплот. Эксперт оценил влияние США на политический курс Японии
Камикубо: Япония продолжит политику с ориентиром на США, кто бы ни был премьером
ТОКИО, 27 окт – ПРАЙМ. Япония будет ориентироваться в своей политике на Вашингтон, вне зависимости от того, кто станет премьер-министром, считает эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.
Он также подчеркнул, что Япония вероятнее всего будет придерживаться курса Вашингтона даже в случае победы на президентских выборах США республиканца Дональда Трампа.
"Как я понимаю, главные изменения, если Дональд Трамп станет президентом, будут касаться ответов на конфликт на Украине и проблем вокруг Израиля", - подчеркнул политолог, отметив, что в этих вопросах японский премьер будет готов сменить политический курс.
Камикубо также добавил, что Япония уже нарастила расходы на оборону и продолжит этот курс, предполагающий усиление защиты азиатского региона. Эти действия входят и в интересы Трампа, резюмировал он.
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