https://1prime.ru/20241027/politika-852453400.html

Азиатский оплот. Эксперт оценил влияние США на политический курс Японии

Азиатский оплот. Эксперт оценил влияние США на политический курс Японии - 27.10.2024, ПРАЙМ

Азиатский оплот. Эксперт оценил влияние США на политический курс Японии

Япония будет ориентироваться в своей политике на Вашингтон, вне зависимости от того, кто станет премьер-министром, считает эксперт в области политических наук,... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T08:31+0300

2024-10-27T08:31+0300

2024-10-27T08:31+0300

политика

япония

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ТОКИО, 27 окт – ПРАЙМ. Япония будет ориентироваться в своей политике на Вашингтон, вне зависимости от того, кто станет премьер-министром, считает эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. Он также подчеркнул, что Япония вероятнее всего будет придерживаться курса Вашингтона даже в случае победы на президентских выборах США республиканца Дональда Трампа."Как я понимаю, главные изменения, если Дональд Трамп станет президентом, будут касаться ответов на конфликт на Украине и проблем вокруг Израиля", - подчеркнул политолог, отметив, что в этих вопросах японский премьер будет готов сменить политический курс.Камикубо также добавил, что Япония уже нарастила расходы на оборону и продолжит этот курс, предполагающий усиление защиты азиатского региона. Эти действия входят и в интересы Трампа, резюмировал он.

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япония, сша