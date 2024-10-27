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Назван интересный для китайских инвесторов регион России - 27.10.2024, ПРАЙМ
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Назван интересный для китайских инвесторов регион России
Назван интересный для китайских инвесторов регион России - 27.10.2024, ПРАЙМ
Назван интересный для китайских инвесторов регион России
Приморский край очень интересен для китайских инвесторов, в регионе работают несколько площадок для реализации инвестиционных проектов, заявил РИА Новости... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T06:45+0300
2024-10-27T06:46+0300
экономика
китай
инвестиции
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ШЭНЬЯН (Китай), 27 окт – ПРАЙМ. Приморский край очень интересен для китайских инвесторов, в регионе работают несколько площадок для реализации инвестиционных проектов, заявил РИА Новости начальник управления поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края Иван Машунин. "Приморский край очень интересен для китайских компаний с точки зрения инвестиций. У нас в Приморском крае работают несколько площадок - в первую очередь, это территории опережающего развития, которые уже давно работают и дают возможность реализовать инвестиционные проекты с предоставлением земельного участка, подведением инфраструктуры. Режим Свободный порт Владивосток, который также интересен, в первую очередь, для создания туристической инфраструктуры", - рассказал Машунин агентству на полях II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в китайском городе Шэньян. По его словам, Приморье привлекает китайских инвесторов на площадку промпарк "Большой Камень". Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин с 24 по 26 октября. Как ранее рассказал заместитель губернатора народного правительства провинции Ляонин Чжан Лилинь, в форуме приняли участие представители 19 российских региональных правительств, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий - всего 230 с лишним человек. Кроме того, с китайской стороны в форуме приняли участие компании из Пекина, провинций Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг - всего более 2 тысяч человек.
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китай, инвестиции
Экономика, КИТАЙ, инвестиции
06:45 27.10.2024 (обновлено: 06:46 27.10.2024)
 
Назван интересный для китайских инвесторов регион России

Машунин: Приморский край очень интересен для китайских инвесторов

© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкРегионы России. Приморский край
Регионы России. Приморский край - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Игорь Онучин
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ШЭНЬЯН (Китай), 27 окт – ПРАЙМ. Приморский край очень интересен для китайских инвесторов, в регионе работают несколько площадок для реализации инвестиционных проектов, заявил РИА Новости начальник управления поддержки и развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края Иван Машунин.
"Приморский край очень интересен для китайских компаний с точки зрения инвестиций. У нас в Приморском крае работают несколько площадок - в первую очередь, это территории опережающего развития, которые уже давно работают и дают возможность реализовать инвестиционные проекты с предоставлением земельного участка, подведением инфраструктуры. Режим Свободный порт Владивосток, который также интересен, в первую очередь, для создания туристической инфраструктуры", - рассказал Машунин агентству на полях II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в китайском городе Шэньян.
По его словам, Приморье привлекает китайских инвесторов на площадку промпарк "Большой Камень".
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин с 24 по 26 октября. Как ранее рассказал заместитель губернатора народного правительства провинции Ляонин Чжан Лилинь, в форуме приняли участие представители 19 российских региональных правительств, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий - всего 230 с лишним человек. Кроме того, с китайской стороны в форуме приняли участие компании из Пекина, провинций Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг - всего более 2 тысяч человек.
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