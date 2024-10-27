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"Пить из туалета": в Литве гражданам дали рекомендации на случай войны
"Пить из туалета": в Литве гражданам дали рекомендации на случай войны - 27.10.2024, ПРАЙМ
"Пить из туалета": в Литве гражданам дали рекомендации на случай войны
Жители Литвы получили от министерства обороны страны инструкцию "Если кризис или война: как действовать?", которая освещает порядок действий и рекомендации на... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T13:55+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Жители Литвы получили от министерства обороны страны инструкцию "Если кризис или война: как действовать?", которая освещает порядок действий и рекомендации на случай экстренной ситуации, сообщает издание Sputnik Литва."Кроме того, литовцев просветили, в каком случае можно пить воду из унитаза", — уточняется в статье.Авторы брошюры рекомендуют иметь трехдневный запас еды, фильтр или специальные таблетки для очищения воды, а также не брезговать питьем из бачка унитаза, если вода там не успела застояться. В литовском МО посоветовали гражданам соблюдать спокойствие при ЧС и следовать указанным правилам.
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"Пить из туалета": в Литве гражданам дали рекомендации на случай войны
Sputnik: жителям Литвы посоветовали пить воду из туалета во время войны
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ.
Жители Литвы получили от министерства обороны страны инструкцию "Если кризис или война: как действовать?", которая освещает порядок действий и рекомендации на случай экстренной ситуации, сообщает издание Sputnik Литва
.
"Кроме того, литовцев просветили, в каком случае можно пить воду из унитаза", — уточняется в статье.
Авторы брошюры рекомендуют иметь трехдневный запас еды, фильтр или специальные таблетки для очищения воды, а также не брезговать питьем из бачка унитаза, если вода там не успела застояться. В литовском МО посоветовали гражданам соблюдать спокойствие при ЧС и следовать указанным правилам.
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