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Силуанов назвал создание платежной системы БРИКС жизненной необходимостью
Силуанов назвал создание платежной системы БРИКС жизненной необходимостью - 27.10.2024, ПРАЙМ
Силуанов назвал создание платежной системы БРИКС жизненной необходимостью
Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал создание платежной системы стран БРИКС жизненной необходимостью, так как нужна альтернатива, когда сбоит существующая... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T15:48+0300
2024-10-27T15:48+0300
2024-10-27T15:48+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал создание платежной системы стран БРИКС жизненной необходимостью, так как нужна альтернатива, когда сбоит существующая и привычная система. По словам Силуанова, создание платежной системы стран БРИКС - это "необходимость жизненная", об этом он заявил в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. "Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу … Кого-то устраивает и нынешняя система, но альтернатива всегда лучше, если есть", - сказал он. Ранее Силуанов на полях саммита БРИКС в Казани сообщил, что новая платежная система стран БРИКС, создание которой планируется с учетом использования цифровых финансовых активов, будет включать в себя и систему передачи финансовых сообщений. Министр отмечал, что существующие системы передачи финансовых сообщений и расчетные системы стали политизированными, поэтому тема независимой политики расчетной системы на саммите БРИКС актуальна.
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россия, брикс, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, БРИКС, Антон Силуанов
Силуанов назвал создание платежной системы БРИКС жизненной необходимостью
Силуанов: создание платежной системы БРИКС является жизненной необходимостью
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал создание платежной системы стран БРИКС жизненной необходимостью, так как нужна альтернатива, когда сбоит существующая и привычная система.
По словам Силуанова, создание платежной системы стран БРИКС - это "необходимость жизненная", об этом он заявил в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу … Кого-то устраивает и нынешняя система, но альтернатива всегда лучше, если есть", - сказал он.
Ранее Силуанов на полях саммита БРИКС в Казани сообщил, что новая платежная система стран БРИКС, создание которой планируется с учетом использования цифровых финансовых активов, будет включать в себя и систему передачи финансовых сообщений.
Министр отмечал, что существующие системы передачи финансовых сообщений и расчетные системы стали политизированными, поэтому тема независимой политики расчетной системы на саммите БРИКС актуальна.
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