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Глава Бундесбанка резко ответил на предложение России о сотрудничестве
Глава Бундесбанка резко ответил на предложение России о сотрудничестве - 27.10.2024, ПРАЙМ
Глава Бундесбанка резко ответил на предложение России о сотрудничестве
Любое сотрудничество с Москвой недопустимо, заявил глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Его слова приводит агентство Bloomberg. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T12:29+0300
2024-10-27T12:29+0300
2024-10-27T12:29+0300
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Любое сотрудничество с Москвой недопустимо, заявил глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Его слова приводит агентство Bloomberg."Мы не должны забывать, с чего все началось. Упадок в Германии начался весной 2022 года. И мы знаем, почему он начался весной 2022 года", — объяснил он, сославшись на серьезный кризис в Европе и в ФРГ.Нагель также добавил, что налаживание отношений с российской стороной и восстановление сотрудничества являются "насмешкой". Ранее депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен призывала остановить экономическую войну с Россией, поскольку это лишь ухудшает ситуацию в самой Германии.
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бундесбанк, фрг, россия
Политика, Бундесбанк, ФРГ, РОССИЯ
Глава Бундесбанка резко ответил на предложение России о сотрудничестве
Глава Бундесбанка Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ.
Любое сотрудничество с Москвой недопустимо, заявил глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Его слова приводит агентство Bloomberg
.
"Мы не должны забывать, с чего все началось. Упадок в Германии начался весной 2022 года. И мы знаем, почему он начался весной 2022 года", — объяснил он, сославшись на серьезный кризис в Европе и в ФРГ.
Нагель также добавил, что налаживание отношений с российской стороной и восстановление сотрудничества являются "насмешкой". Ранее депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен призывала остановить экономическую войну с Россией, поскольку это лишь ухудшает ситуацию в самой Германии.
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