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Мадуро и Путин обсудили сотрудничество стран в сфере энергетики
Мадуро и Путин обсудили сотрудничество стран в сфере энергетики - 27.10.2024, ПРАЙМ
Мадуро и Путин обсудили сотрудничество стран в сфере энергетики
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани сотрудничество в сфере энергетики и... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T13:42+0300
2024-10-27T13:42+0300
2024-10-27T13:42+0300
энергетика
николас мадуро
владимир путин
сотрудничество
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани сотрудничество в сфере энергетики и военно-техническое сотрудничество."Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество", - сказал Мадуро журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Он отметил, что санкции, которые США навязали Венесуэле и России, являются наследием прежнего мира. По его словам, западные страны хотят доминировать, хотят манипулировать свободой, манипулировать с помощью доллара и мешать движению мира вперед.
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николас мадуро, владимир путин, сотрудничество
Энергетика, Николас Мадуро, Владимир Путин, сотрудничество
Мадуро и Путин обсудили сотрудничество стран в сфере энергетики
Мадуро обсудил с Путиным сотрудничество в энергетической и военно-технической сферах
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани сотрудничество в сфере энергетики и военно-техническое сотрудничество.
"Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество", - сказал Мадуро журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Он отметил, что санкции, которые США навязали Венесуэле и России, являются наследием прежнего мира. По его словам, западные страны хотят доминировать, хотят манипулировать свободой, манипулировать с помощью доллара и мешать движению мира вперед.
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