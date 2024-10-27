https://1prime.ru/20241027/sotrudnichestvo-852455904.html

Мадуро и Путин обсудили сотрудничество стран в сфере энергетики

Мадуро и Путин обсудили сотрудничество стран в сфере энергетики - 27.10.2024, ПРАЙМ

Мадуро и Путин обсудили сотрудничество стран в сфере энергетики

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани сотрудничество в сфере энергетики и... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T13:42+0300

2024-10-27T13:42+0300

2024-10-27T13:42+0300

энергетика

николас мадуро

владимир путин

сотрудничество

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани сотрудничество в сфере энергетики и военно-техническое сотрудничество."Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество", - сказал Мадуро журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.Он отметил, что санкции, которые США навязали Венесуэле и России, являются наследием прежнего мира. По его словам, западные страны хотят доминировать, хотят манипулировать свободой, манипулировать с помощью доллара и мешать движению мира вперед.

https://1prime.ru/20241027/torgovlya-852454099.html

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николас мадуро, владимир путин, сотрудничество