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В Палестине оценили роль России на Ближнем Востоке - 27.10.2024, ПРАЙМ
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В Палестине оценили роль России на Ближнем Востоке
В Палестине оценили роль России на Ближнем Востоке - 27.10.2024, ПРАЙМ
В Палестине оценили роль России на Ближнем Востоке
Москва может стать ключевым игроком, который обеспечит стабильность на Ближнем Востоке, считает советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T07:56+0300
2024-10-27T07:56+0300
политика
иран
израиль
ближний восток
россия
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КАЗАНЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Москва может стать ключевым игроком, который обеспечит стабильность на Ближнем Востоке, считает советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.Ранее в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова принять участие в урегулировании ирано-израильского конфликта."У нее (России - прим.ред.) есть свои интересы и выдающиеся отношения в арабском и исламском регионе", - объяснил аль-Хабаш, комментируя предложение российского лидера.
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иран, израиль, ближний восток, россия
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, РОССИЯ
07:56 27.10.2024
 
В Палестине оценили роль России на Ближнем Востоке

Аль-Хабаш: РФ может играть ключевую роль в стабилизации Ближнего Востока

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики
Флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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КАЗАНЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Москва может стать ключевым игроком, который обеспечит стабильность на Ближнем Востоке, считает советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.
Ранее в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова принять участие в урегулировании ирано-израильского конфликта.
"У нее (России - прим.ред.) есть свои интересы и выдающиеся отношения в арабском и исламском регионе", - объяснил аль-Хабаш, комментируя предложение российского лидера.
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