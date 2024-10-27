https://1prime.ru/20241027/stabilizatsiya-852452583.html

В Палестине оценили роль России на Ближнем Востоке

В Палестине оценили роль России на Ближнем Востоке - 27.10.2024, ПРАЙМ

В Палестине оценили роль России на Ближнем Востоке

Москва может стать ключевым игроком, который обеспечит стабильность на Ближнем Востоке, считает советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T07:56+0300

2024-10-27T07:56+0300

2024-10-27T07:56+0300

политика

иран

израиль

ближний восток

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83699/66/836996673_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_48d6056b43a9ac5ee113986a15a615db.jpg

КАЗАНЬ, 27 окт – ПРАЙМ. Москва может стать ключевым игроком, который обеспечит стабильность на Ближнем Востоке, считает советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.Ранее в ходе встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова принять участие в урегулировании ирано-израильского конфликта."У нее (России - прим.ред.) есть свои интересы и выдающиеся отношения в арабском и исламском регионе", - объяснил аль-Хабаш, комментируя предложение российского лидера.

https://1prime.ru/20241026/izrail-852451589.html

иран

израиль

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, израиль, ближний восток, россия