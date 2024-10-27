https://1prime.ru/20241027/transport-852454241.html

Путин поздравил работников пассажирского транспорта России

Путин поздравил работников пассажирского транспорта России - 27.10.2024, ПРАЙМ

Путин поздравил работников пассажирского транспорта России

Российский президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником,... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T09:51+0300

2024-10-27T09:51+0300

2024-10-27T09:51+0300

владимир путин

общественный транспорт

россия

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, телеграмма доступна на сайте Кремля. "Автомобильный и городской пассажирский транспорт ... играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, во многом определяет качество жизни людей", - следует из заявления. Президент также отметил, что государство намерено и дальше способствовать модернизации отрасли. Так, в рамках национальных проектов общественный транспорт будет развиваться с внедрением современных технологий, охватывающих такие важные направления, как безопасность, доступность и экологичность. Государство также заинтересовано в привлечении в отрасль молодых кадров.

https://1prime.ru/20241027/raschet-852452186.html

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владимир путин, общественный транспорт, россия