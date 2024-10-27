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Путин поздравил работников пассажирского транспорта России - 27.10.2024, ПРАЙМ
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Путин поздравил работников пассажирского транспорта России
Путин поздравил работников пассажирского транспорта России - 27.10.2024, ПРАЙМ
Путин поздравил работников пассажирского транспорта России
Российский президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником,... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T09:51+0300
2024-10-27T09:51+0300
владимир путин
общественный транспорт
россия
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, телеграмма доступна на сайте Кремля. "Автомобильный и городской пассажирский транспорт ... играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, во многом определяет качество жизни людей", - следует из заявления. Президент также отметил, что государство намерено и дальше способствовать модернизации отрасли. Так, в рамках национальных проектов общественный транспорт будет развиваться с внедрением современных технологий, охватывающих такие важные направления, как безопасность, доступность и экологичность. Государство также заинтересовано в привлечении в отрасль молодых кадров.
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владимир путин, общественный транспорт, россия
Владимир Путин, общественный транспорт, РОССИЯ
09:51 27.10.2024
 
Путин поздравил работников пассажирского транспорта России

Владимир Путин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником, телеграмма доступна на сайте Кремля.
"Автомобильный и городской пассажирский транспорт ... играет значимую роль в укреплении межрегиональных и международных связей, развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, во многом определяет качество жизни людей", - следует из заявления. Президент также отметил, что государство намерено и дальше способствовать модернизации отрасли.
Так, в рамках национальных проектов общественный транспорт будет развиваться с внедрением современных технологий, охватывающих такие важные направления, как безопасность, доступность и экологичность. Государство также заинтересовано в привлечении в отрасль молодых кадров.
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