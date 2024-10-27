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Москва думает над ответом на удары Киева "вглубь" России, заявил Путин - 27.10.2024, ПРАЙМ
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Москва думает над ответом на удары Киева "вглубь" России, заявил Путин
Москва думает над ответом на удары Киева "вглубь" России, заявил Путин - 27.10.2024, ПРАЙМ
Москва думает над ответом на удары Киева "вглубь" России, заявил Путин
Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что западные страны услышали его предупреждение о втягивании Североатлантического альянса в конфликт с... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T10:11+0300
2024-10-27T10:11+0300
политика
владимир путин
запад
украина
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что западные страны услышали его предупреждение о втягивании Североатлантического альянса в конфликт с Москвой. Россия будет воспринимать блок участником столкновения, если НАТО позволит Киеву наносить удары по российским территориям поставленным дальнобойным оружием."Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения", - отметил глава Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео доступно в Telegram-канале журналиста. Путин также подчеркнул, что российские ведомства обсуждают различные варианты реагирования и разрабатывают план на случай ударов Украины.
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владимир путин, запад, украина
Политика, Владимир Путин, ЗАПАД, УКРАИНА
10:11 27.10.2024
 
Москва думает над ответом на удары Киева "вглубь" России, заявил Путин

Путин: МО РФ думает над различными вариантами ответа на возможные дальнобойные удары

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что западные страны услышали его предупреждение о втягивании Североатлантического альянса в конфликт с Москвой. Россия будет воспринимать блок участником столкновения, если НАТО позволит Киеву наносить удары по российским территориям поставленным дальнобойным оружием.
"Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения", - отметил глава Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео доступно в Telegram-канале журналиста.
Путин также подчеркнул, что российские ведомства обсуждают различные варианты реагирования и разрабатывают план на случай ударов Украины.
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
"Любой ценой": эксперт рассказал, кто будет давать деньги Киеву
07:21
 
ПолитикаВладимир ПутинЗАПАДУКРАИНА
 
 
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