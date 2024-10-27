https://1prime.ru/20241027/udar-852454387.html
Москва думает над ответом на удары Киева "вглубь" России, заявил Путин
Москва думает над ответом на удары Киева "вглубь" России, заявил Путин - 27.10.2024, ПРАЙМ
Москва думает над ответом на удары Киева "вглубь" России, заявил Путин
Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что западные страны услышали его предупреждение о втягивании Североатлантического альянса в конфликт с... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T10:11+0300
2024-10-27T10:11+0300
2024-10-27T10:11+0300
политика
владимир путин
запад
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371672_0:85:2942:1740_1920x0_80_0_0_b7fab24928653ecb567b587b14dcca32.jpg
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что западные страны услышали его предупреждение о втягивании Североатлантического альянса в конфликт с Москвой. Россия будет воспринимать блок участником столкновения, если НАТО позволит Киеву наносить удары по российским территориям поставленным дальнобойным оружием."Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения", - отметил глава Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео доступно в Telegram-канале журналиста. Путин также подчеркнул, что российские ведомства обсуждают различные варианты реагирования и разрабатывают план на случай ударов Украины.
https://1prime.ru/20241027/finansirovanie-852452703.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852371672_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_1db9bcdce0f1ca75e20bb11b76f3a912.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, запад, украина
Политика, Владимир Путин, ЗАПАД, УКРАИНА
Москва думает над ответом на удары Киева "вглубь" России, заявил Путин
Путин: МО РФ думает над различными вариантами ответа на возможные дальнобойные удары
МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что западные страны услышали его предупреждение о втягивании Североатлантического альянса в конфликт с Москвой. Россия будет воспринимать блок участником столкновения, если НАТО позволит Киеву наносить удары по российским территориям поставленным дальнобойным оружием.
"Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения", - отметил глава Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео доступно в Telegram-канале журналиста.
Путин также подчеркнул, что российские ведомства обсуждают различные варианты реагирования и разрабатывают план на случай ударов Украины.
"Любой ценой": эксперт рассказал, кто будет давать деньги Киеву