https://1prime.ru/20241027/udar-852454387.html

Москва думает над ответом на удары Киева "вглубь" России, заявил Путин

Москва думает над ответом на удары Киева "вглубь" России, заявил Путин - 27.10.2024, ПРАЙМ

Москва думает над ответом на удары Киева "вглубь" России, заявил Путин

Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что западные страны услышали его предупреждение о втягивании Североатлантического альянса в конфликт с... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T10:11+0300

2024-10-27T10:11+0300

2024-10-27T10:11+0300

политика

владимир путин

запад

украина

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин выразил надежду, что западные страны услышали его предупреждение о втягивании Североатлантического альянса в конфликт с Москвой. Россия будет воспринимать блок участником столкновения, если НАТО позволит Киеву наносить удары по российским территориям поставленным дальнобойным оружием."Они мне об этом ничего не сообщали, но, надеюсь, услышали. Потому что, конечно, мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения", - отметил глава Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео доступно в Telegram-канале журналиста. Путин также подчеркнул, что российские ведомства обсуждают различные варианты реагирования и разрабатывают план на случай ударов Украины.

https://1prime.ru/20241027/finansirovanie-852452703.html

запад

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владимир путин, запад, украина