https://1prime.ru/20241027/ukrasheniya-852451858.html

Исследование: женщины 25-44 лет чаще обменивают старые ювелирные украшения

Исследование: женщины 25-44 лет чаще обменивают старые ювелирные украшения - 27.10.2024, ПРАЙМ

Исследование: женщины 25-44 лет чаще обменивают старые ювелирные украшения

Женщины в возрасте 25-44 лет чаще остальных россиян обменивают старые ювелирные украшения на новые, заявили специалисты Sokolov. | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T05:03+0300

2024-10-27T05:03+0300

2024-10-27T05:08+0300

украшения

sokolov

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МОСКВА, 27 окт - ПРАЙМ. Женщины в возрасте 25-44 лет чаще остальных россиян обменивают старые ювелирные украшения на новые, заявили специалисты Sokolov."Лишь 14% украшений обменивали мужчины, в основном (63%) в возрасте от 25 до 44 лет. Средний вес украшения, которое обменивали женщины, составил 3,2 грамма, мужчины - 3,3 грамма", - подчеркивается в исследовании.В компании рассказали, что в целом за последние два года россияне обменяли более двух тонн золота. Больше всего таких украшений по объему обменяли в Москве - почти 900 килограммов. В топ также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Тюмень.Чаще всего обменивали драгоценный метал жители Костромы, у них индекс сданного золота на каждую тысячу жителей города превысил 147 граммов, тогда как в столице он составил 70,8 грамма.

https://1prime.ru/20241025/kokteyl-852410338.html

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украшения, sokolov