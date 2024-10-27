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Эксперт предсказал будущее общей валюты БРИКС - 27.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт предсказал будущее общей валюты БРИКС
Эксперт предсказал будущее общей валюты БРИКС - 27.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт предсказал будущее общей валюты БРИКС
На саммите БРИКС в Казани стало ясно, что у объединения много перспектив, в том числе в вопросе создания общей валюты, которая может стать конкурентом доллару и | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T05:26+0300
2024-10-27T05:26+0300
брикс
единая валюта
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КАЗАНЬ, 27 окт — ПРАЙМ. На саммите БРИКС в Казани стало ясно, что у объединения много перспектив, в том числе в вопросе создания общей валюты, которая может стать конкурентом доллару и евро, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Гвинеи Абдулай Курума. "Роль БРИКС — объединить всех вместе. Не только для совместного развития, но… и утвердиться, чтобы иметь общую валюту. БРИКС не направлен против кого-либо. Это про экономику", - подчеркнул гвинейский депутат. Он считает, что доллар и евро могут в будущем получить конкурента в виде общей валюты БРИКС. "Уже есть доллар и евро. Если крупные страны объединятся, чтобы разработать подобное, думаю, что это возможность. Это конкуренция, которая установит свои правила. А конкуренция способствует рынку. Я согласен с тем, чтобы была конкуренция на всех уровнях", - заявил Курума. Гвинейский депутат отметил, что новые партнеры БРИКС, вроде Турции, проявляют интерес к объединению. "Крупные страны стучатся в дверь. По-моему, еще нужно идти в Африку и делать то, что классические организации не смогли", - сказал Курума. По его словам, эволюция БРИКС и его институтов, в том числе Нового банка развития, приведет к тому, что объединение станет играть большую роль. "Саммит - это возможность для всего мира, особенно для Африки. Поэтому мы, панафриканцы, тут присутствуем", - рассказал Курума. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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брикс, единая валюта
БРИКС, единая валюта
05:26 27.10.2024
 
Эксперт предсказал будущее общей валюты БРИКС

Курума: общая валюта БРИКС могла бы стать конкурентом доллару

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев
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КАЗАНЬ, 27 окт — ПРАЙМ. На саммите БРИКС в Казани стало ясно, что у объединения много перспектив, в том числе в вопросе создания общей валюты, которая может стать конкурентом доллару и евро, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Гвинеи Абдулай Курума.
"Роль БРИКС — объединить всех вместе. Не только для совместного развития, но… и утвердиться, чтобы иметь общую валюту. БРИКС не направлен против кого-либо. Это про экономику", - подчеркнул гвинейский депутат.
Он считает, что доллар и евро могут в будущем получить конкурента в виде общей валюты БРИКС. "Уже есть доллар и евро. Если крупные страны объединятся, чтобы разработать подобное, думаю, что это возможность. Это конкуренция, которая установит свои правила. А конкуренция способствует рынку. Я согласен с тем, чтобы была конкуренция на всех уровнях", - заявил Курума.
Гвинейский депутат отметил, что новые партнеры БРИКС, вроде Турции, проявляют интерес к объединению. "Крупные страны стучатся в дверь. По-моему, еще нужно идти в Африку и делать то, что классические организации не смогли", - сказал Курума.
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Вчера, 21:42
По его словам, эволюция БРИКС и его институтов, в том числе Нового банка развития, приведет к тому, что объединение станет играть большую роль.
"Саммит - это возможность для всего мира, особенно для Африки. Поэтому мы, панафриканцы, тут присутствуем", - рассказал Курума.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
 
БРИКСединая валюта
 
 
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