https://1prime.ru/20241027/valyuta-852452038.html

Эксперт предсказал будущее общей валюты БРИКС

Эксперт предсказал будущее общей валюты БРИКС - 27.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт предсказал будущее общей валюты БРИКС

На саммите БРИКС в Казани стало ясно, что у объединения много перспектив, в том числе в вопросе создания общей валюты, которая может стать конкурентом доллару и | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T05:26+0300

2024-10-27T05:26+0300

2024-10-27T05:26+0300

брикс

единая валюта

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852317544_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b471b0455d490a57a20322c2026d7b32.jpg

КАЗАНЬ, 27 окт — ПРАЙМ. На саммите БРИКС в Казани стало ясно, что у объединения много перспектив, в том числе в вопросе создания общей валюты, которая может стать конкурентом доллару и евро, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Гвинеи Абдулай Курума. "Роль БРИКС — объединить всех вместе. Не только для совместного развития, но… и утвердиться, чтобы иметь общую валюту. БРИКС не направлен против кого-либо. Это про экономику", - подчеркнул гвинейский депутат. Он считает, что доллар и евро могут в будущем получить конкурента в виде общей валюты БРИКС. "Уже есть доллар и евро. Если крупные страны объединятся, чтобы разработать подобное, думаю, что это возможность. Это конкуренция, которая установит свои правила. А конкуренция способствует рынку. Я согласен с тем, чтобы была конкуренция на всех уровнях", - заявил Курума. Гвинейский депутат отметил, что новые партнеры БРИКС, вроде Турции, проявляют интерес к объединению. "Крупные страны стучатся в дверь. По-моему, еще нужно идти в Африку и делать то, что классические организации не смогли", - сказал Курума. По его словам, эволюция БРИКС и его институтов, в том числе Нового банка развития, приведет к тому, что объединение станет играть большую роль. "Саммит - это возможность для всего мира, особенно для Африки. Поэтому мы, панафриканцы, тут присутствуем", - рассказал Курума. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://1prime.ru/20241026/sammit-852451167.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, единая валюта