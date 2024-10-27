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Депутат раскрыл, что сможет решить торговые вопросы России и Китая
Депутат раскрыл, что сможет решить торговые вопросы России и Китая - 27.10.2024, ПРАЙМ
Депутат раскрыл, что сможет решить торговые вопросы России и Китая
Решить различные проблемы в торгово-экономической сфере, в том числе с платежами, России и Китаю может помочь создание совместных предприятий и инвестиции,... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T08:12+0300
2024-10-27T08:12+0300
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ШЭНЬЯН (Китай), 27 окт - ПРАЙМ. Решить различные проблемы в торгово-экономической сфере, в том числе с платежами, России и Китаю может помочь создание совместных предприятий и инвестиции, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев. "Как у нас сейчас строятся отношения с Китаем - мы наполнили наш рынок их товарами, машинами в том числе. Все, что западное ушло, тут же заместилось китайским. Вопрос - этого достаточно? Это то, что мы хотим развивать дальше?" - сказал Гусев агентству на полях II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в китайском городе Шэньян. По его словам, ответ "нет", так как России выгодно, чтобы ее продукция тоже покупалась в Китае. "Как этого добиться и как, в том числе, решить проблему платежей, и все вопросы, которые возникают у нас в отношениях, - созданием совместных предприятий", - считает Гусев. По его словам, опыт, когда российские компании владеют китайскими, а китайские российскими, уже существует. "А второе - это инвестиции. У нас для этого есть все инструменты - есть территории опережающего развития, свободные экономические зоны. В Китае тоже все инструменты есть", - отметил депутат. По его словам, это два направления, которые сейчас стоит развивать. "Не просто поставлять туда сюда товары, а создавать совместные предприятия и делать совместные инвестиции", - сказал он. Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин с 24 по 26 октября. Как ранее рассказал заместитель губернатора народного правительства провинции Ляонин Чжан Лилинь, в форуме приняли участие представители 19 российских региональных правительств, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий - всего 230 с лишним человек. Кроме того, с китайской стороны в форуме приняли участие компании из Пекина, провинций Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг - всего более 2 тысяч человек.
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Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Госдума
Депутат раскрыл, что сможет решить торговые вопросы России и Китая
Гусев: совместные предприятия и инвестиции решат торговые вопросы России и КНР
ШЭНЬЯН (Китай), 27 окт - ПРАЙМ. Решить различные проблемы в торгово-экономической сфере, в том числе с платежами, России и Китаю может помочь создание совместных предприятий и инвестиции, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
"Как у нас сейчас строятся отношения с Китаем - мы наполнили наш рынок их товарами, машинами в том числе. Все, что западное ушло, тут же заместилось китайским. Вопрос - этого достаточно? Это то, что мы хотим развивать дальше?" - сказал Гусев агентству на полях II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества в китайском городе Шэньян. По его словам, ответ "нет", так как России выгодно, чтобы ее продукция тоже покупалась в Китае.
"Как этого добиться и как, в том числе, решить проблему платежей, и все вопросы, которые возникают у нас в отношениях, - созданием совместных предприятий", - считает Гусев.
По его словам, опыт, когда российские компании владеют китайскими, а китайские российскими, уже существует.
Назван интересный для китайских инвесторов регион России
"А второе - это инвестиции. У нас для этого есть все инструменты - есть территории опережающего развития, свободные экономические зоны. В Китае тоже все инструменты есть", - отметил депутат.
По его словам, это два направления, которые сейчас стоит развивать.
"Не просто поставлять туда сюда товары, а создавать совместные предприятия и делать совместные инвестиции", - сказал он.
Второй российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в городе Шэньян северо-восточной китайской провинции Ляонин с 24 по 26 октября. Как ранее рассказал заместитель губернатора народного правительства провинции Ляонин Чжан Лилинь, в форуме приняли участие представители 19 российских региональных правительств, десяти торговых ассоциаций и 108 предприятий - всего 230 с лишним человек. Кроме того, с китайской стороны в форуме приняли участие компании из Пекина, провинций Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян, Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, а также из специального административного района Гонконг - всего более 2 тысяч человек.