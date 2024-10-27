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В офисе Зеленского рассказали, когда проведут выборы на Украине
В офисе Зеленского рассказали, когда проведут выборы на Украине - 27.10.2024, ПРАЙМ
В офисе Зеленского рассказали, когда проведут выборы на Украине
Выборы на Украине пройдут сразу после окончания конфликта, так как сейчас все ресурсы уходят на него. Об этом заявил в интервью итальянскому изданию Corriere... | 27.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-27T17:59+0300
2024-10-27T17:59+0300
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политика
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РИМ, 27 окт - ПРАЙМ. Выборы на Украине пройдут сразу после окончания конфликта, так как сейчас все ресурсы уходят на него. Об этом заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."(Выборы пройдут — ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", — сказал он.В октябре стало известно, что по данным проведенного на Украине социологического исследования, почти 70% жителей страны считают, что выборы надо проводить, несмотря на военное положение. Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены. При этом власти ссылались на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, согласно предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. Он также отметил, что если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда нужно было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает продление результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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украина, владимир зеленский, андрей ермак
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
В офисе Зеленского рассказали, когда проведут выборы на Украине
Глава офиса Зеленского Ермак: выборы пройдут сразу после завершения конфликта
РИМ, 27 окт - ПРАЙМ. Выборы на Украине пройдут сразу после окончания конфликта, так как сейчас все ресурсы уходят на него. Об этом заявил в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"(Выборы пройдут — ред.) сразу после окончания войны. Зеленский очень ясно выразился: он хочет, чтобы все солдаты имели возможность голосовать, как и беженцы за границей. Но сегодня ресурсы должны идти на войну", — сказал он.
В октябре стало известно, что по данным проведенного на Украине социологического исследования, почти 70% жителей страны считают, что выборы надо проводить, несмотря на военное положение.
Срок полномочий Зеленского закончился 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены. При этом власти ссылались на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, согласно предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. Он также отметил, что если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда нужно было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает продление результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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