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Президент Грузии заявила, что не признает итоги парламентских выборов

Президент Грузии заявила, что не признает итоги парламентских выборов - 27.10.2024, ПРАЙМ

Президент Грузии заявила, что не признает итоги парламентских выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги парламентских выборов в стране, на которых победу одержала правящая партия "Грузинская... | 27.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-27T20:28+0300

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2024-10-27T21:22+0300

политика

грузия

парламентские выборы

саломе зурабишвили

протесты

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ТБИЛИСИ, 27 окт - ПРАЙМ. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги парламентских выборов в стране, на которых победу одержала правящая партия "Грузинская мечта". "Я не признаю эти выборы", — сказала она в ходе брифинга, назвав их тотально сфальсифицированными.При этом Зурабишвили поблагодарила всех, "кто проголосовал за европейское будущее страны"."Это была тотальная фальсификация, тотальный захват ваших голосов", — считает она.Президент Грузии призвала к протестам в понедельник на проспекте Руставели в Тбилиси в 19 часов (18.00 мск).Она является инициатором объединения крупных оппозиционных партий перед парламентскими выборами в стране. Зурабишвили лично помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что согласно конституции президент должен быть беспартийным. Таким образом она в очередной раз нарушает конституцию. Ранее грузинские власти сообщили, что вновь запустят процедуру ее импичмента из-за нарушения конституции, которые она допускала, совершая зарубежные поездки без согласия правительства.Центризбирком Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. Согласно результатам обработки бюллетеней, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 53,92% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиционных партий заявили, что не признают данные ЦИК.

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грузия, парламентские выборы, саломе зурабишвили, протесты