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ВТБ намерен удовлетворить свои иски к JPMorgan по заблокированным активам

ВТБ намерен удовлетворить свои иски к JPMorgan по заблокированным активам - 28.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ намерен удовлетворить свои иски к JPMorgan по заблокированным активам

ВТБ после решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворить иск банка о взыскании денежных средств с JPMorcan Chase и его... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T10:19+0300

2024-10-28T10:19+0300

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jpmorgan chase

втб

активы

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. ВТБ после решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворить иск банка о взыскании денежных средств с JPMorcan Chase и его структур ожидает позитивного исхода тяжбы в 2025 году, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Иск к американскому JPMorgan Chase и ряду его структур, включая российскую "дочку" - банк "Дж П Морган Банк Интернешнл" - ВТБ подал в апреле, настаивая на взыскании около 440 миллионов долларов, заблокированных на корреспондентском счете в JPMorgan после введения санкций. Слушания проходили в закрытом режиме, 16 октября суд удовлетворил иск в полном объеме, однако резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы. "По сути, на 2024 год это не оказало и не окажет никакого влияния в силу того, что с оставшимися двумя месяцами - с нашими судебными процедурами, со сроками обжалования - мы не получим окончательно вступившее в силу решение до конца 2024 года. Но прецедент сугубо позитивный, повышающий реализацию этой судебной стратегии в отношении этого кейса в 2025 году", - сказал Пьянов о влиянии победы в арбитраже на финансовые результаты ВТБ. Он пояснил, что решение суда не окончательное, так как предусмотрен месячный срок на его обжалование оппонентами. "С точки зрения влияния на прибыльность, это - событие 2025 года. Мы четко понимаем, что у нас будет оспаривание этого решения и окончательное решение будет по сути принято за пределами 2024 года. Поэтому для нас это важный шаг, мы его всячески приветствовали, над ним активно работали", - добавил он. По поводу двух других исков ВТБ к структурам JPMorgan Пьянов отметил, что по ним рассмотрения "по существу еще не происходило и также наверняка не произойдет до конца года". Речь идет об исках, поданных в октябре 2024 года в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, о взыскании со структур банка JPMorgan Chase убытков на общую сумму 155,8 миллиона долларов. Сообщалось, что слушания по этим делам пройдут в ноябре. Пьянов также подтвердил планы по работе для возвращения заблокированных из-за санкций активов. "Мы, по сути, будем опираться точно в 2024 году и 2025 году на три стратегии..., о которых я подробно рассказывал.", - сказал он. Эти стратегии он раскрывал в феврале: первая – это выделение специального юрлица, вторая – судебная, третья – поиск контрагента с избытком обязательств с держателями из недружественных стран, продажа ему части заблокированных активов с последующим выделением уже этим контрагентом общества, в котором были бы и собственные заблокированные активы, и заблокированные активы ВТБ.

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jpmorgan chase, втб, активы