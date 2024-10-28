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ВТБ завершит выкуп пакета акций "Почта банка" до конца года

ВТБ завершит выкуп пакета акций "Почта банка" до конца года - 28.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ завершит выкуп пакета акций "Почта банка" до конца года

ВТБ намерен завершить выкуп пакета акций "Почта банка" у "Почты России" до конца 2024 года, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ... | 28.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. ВТБ намерен завершить выкуп пакета акций "Почта банка" у "Почты России" до конца 2024 года, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Мы четко намерены завершить выкуп пакета "Почты России" до конца 2024 года... Мы тему приобретения "Почта банка" и превращение его из совместного предприятия в контролируемое банком ВТБ не собираемся откладывать на 2025 год. Все завершится в 2024 году", - сказал Пьянов. "Абсолютно верно, ничего не удержим. Конечно, это будут, по сути, расходы из капитала. Какие-то будут (эффекты на нормативы - ред.)", - ответил Пьянов на вопрос, направит ли ВТБ причитающуюся по сделке сумму "Почте России" до конца года и будет ли это иметь эффект на нормативы ВТБ. При этом он рассказал, что ВТБ планирует в конце октября подать заявление в ФАС о проверке соответствия проекта соглашения о сотрудничестве ВТБ и "Почты России" требованиям российского антимонопольного законодательства. "Поскольку сейчас у "Почта банка" есть соглашение о сотрудничестве с "Почтой России", мы хотим его перенести на ВТБ как правопреемника после присоединения "Почта банка". Соответственно, должны это новое соглашение между ВТБ и "Почтой России" проверить на антимонопольное законодательство", - пояснил Пьянов. Он отметил, что ходатайство о приобретении голосующих обыкновенных акций "Почта банка" подано в ФАС и решение по нему будет скоро получено, "возможно, даже до конца октября". "Исходим из того, что оно будет позитивным. А вот заявление о проверке соответствия соглашения - оно еще не подано, соответственно, оно будет подано в конце октября и будет иметь стандартный нормативный срок 30 дней со дня подачи на ответ ФАС", - сказал он. "Параллельно мы ходатайствовали в ЦБ о получении одобрения Банка России на приобретение обыкновенных акций кредитной организации "Почта банк" и об установлении контроля над ним. Оно тоже подано, соответственно, и тоже до конца октября мы его должны получить. Оно будет направлено в ВТБ после получения согласия ФАС по ходатайству о приобретении голосующих обыкновенных акций, то есть мы исходим из того, если все пойдет по нашим планам и рамках оперативного взаимодействия с ФАС и ЦБ, мы к концу октября получим все ходатайства по обыкновенным акциям, а к концу ноября получим проверку соответствия соглашения на антимонопольное законодательство и таким образом получим "зеленый свет" на реализацию наших планов по приобретению акций до конца года", - заключил Пьянов. Ранее в октябре глава ВТБ Андрей Костин сказал журналистам, что ВТБ еще не подавал заявку в ФАС на покупку "Почта банка" и имеет согласие в принципиальном плане, оценивает сумму сделки исходя из капитала в 72 миллиарда рублей.

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