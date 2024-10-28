https://1prime.ru/20241028/analitika-852462413.html

Непоколебимая позиция регулятора

Непоколебимая позиция регулятора - 28.10.2024, ПРАЙМ

Непоколебимая позиция регулятора

Рынки негативно восприняли новость о повышении ключевой ставки сразу на 200 б. п. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 2,14% до 2660,36 п., индекс РТС – на... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T08:52+0300

2024-10-28T08:52+0300

2024-10-28T08:52+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рынки негативно восприняли новость о повышении ключевой ставки сразу на 200 б. п. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 2,14% до 2660,36 п., индекс РТС – на 2,06% до 866,98 п. За неделю оба индекса потеряли соответственно 3,33% и 3,57%. На рынок ОФЗ вернулись продавцы, индекс RGBI снизился за прошедшую неделю на 1,55%, обновив минимумы с марта 2022 года.В преддверии решения регулятора по ключевой ставки рыночный консенсус разделился между ее повышением до 20% и до 21%. Банк России решительно повысил ставку до 21%, оправдывая свое решение необходимостью купировать потенциальные проинфляционные риски в будущем. Тем не менее даже такой сценарий в значительной степени был учтен в котировках облигаций, что не уберегло рынок облигаций от падения. Скорее всего, инвесторов разочаровал озвученный регулятором прогноз по средней ключевой ставке до конца года, которая по мнению регулятора может составить 21-21,3%. Такой же сценарий предполагает еще одно повышение ключевой ставки на заседании в декабре до 22-23% и не в полной мере учтен в котировках облигаций. Таким образом, продажи в сегменте суверенного долга на текущей неделе могут продолжиться, и доходность по двухлетним ОФЗ может превысить 21%.Динамика на рынке облигаций естественным образом оказывает давление на фондовые индексы. Высокие ставки не будут способствовать притоку капитала на фондовый рынок, с одной стороны. С другой, будут ограничивать экономическую активность, что в перспективе неблагоприятно может отразиться на корпоративных результатах. Перспектива очередного повышения ставки на заседании в декабре, очевидно, будет сдерживать активность покупателей на рынке акций вплоть до декабрьского заседания регулятора. На этом фоне нельзя исключать повышения рыночной волатильности и снижения индекс Мосбиржи в направлении минимумов сентября 2024 года в области 2500 п. в ближайшие недели.На валютном рынке российский рубль ослаб к корзине валют на прошлой неделе, снизившись на 0,91% к китайскому юаню и на 1,53% к доллару США, несмотря на поддержку от продажи валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода. Решение по ключевой ставке не оказало поддержки, т. к. в условиях действующих ограничений отсутствуют возможности для carry trade (сделок, направленных на извлечение выгоды от разницы процентных ставок). Завершение налогового периода в начале текущей недели тоже не будет способствовать укреплению рубля, который может перейти к постепенному ослаблению в направлении 13,65 руб. за один юань и 96,5 за доллар США.Из корпоративных новостей на этой неделе внимания заслуживают результаты Яндекса по МСФО за III квартал 2024 года, результаты Аэрофлота по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, результаты Сбербанка по МСФО за 9 месяцев 2024 года.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, банк россии, яндекс, аэрофлот, сбербанк