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Непоколебимая позиция регулятора - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Непоколебимая позиция регулятора
Непоколебимая позиция регулятора - 28.10.2024, ПРАЙМ
Непоколебимая позиция регулятора
Рынки негативно восприняли новость о повышении ключевой ставки сразу на 200 б. п. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 2,14% до 2660,36 п., индекс РТС – на... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T08:52+0300
2024-10-28T08:52+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рынки негативно восприняли новость о повышении ключевой ставки сразу на 200 б. п. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 2,14% до 2660,36 п., индекс РТС – на 2,06% до 866,98 п. За неделю оба индекса потеряли соответственно 3,33% и 3,57%. На рынок ОФЗ вернулись продавцы, индекс RGBI снизился за прошедшую неделю на 1,55%, обновив минимумы с марта 2022 года.В преддверии решения регулятора по ключевой ставки рыночный консенсус разделился между ее повышением до 20% и до 21%. Банк России решительно повысил ставку до 21%, оправдывая свое решение необходимостью купировать потенциальные проинфляционные риски в будущем. Тем не менее даже такой сценарий в значительной степени был учтен в котировках облигаций, что не уберегло рынок облигаций от падения. Скорее всего, инвесторов разочаровал озвученный регулятором прогноз по средней ключевой ставке до конца года, которая по мнению регулятора может составить 21-21,3%. Такой же сценарий предполагает еще одно повышение ключевой ставки на заседании в декабре до 22-23% и не в полной мере учтен в котировках облигаций. Таким образом, продажи в сегменте суверенного долга на текущей неделе могут продолжиться, и доходность по двухлетним ОФЗ может превысить 21%.Динамика на рынке облигаций естественным образом оказывает давление на фондовые индексы. Высокие ставки не будут способствовать притоку капитала на фондовый рынок, с одной стороны. С другой, будут ограничивать экономическую активность, что в перспективе неблагоприятно может отразиться на корпоративных результатах. Перспектива очередного повышения ставки на заседании в декабре, очевидно, будет сдерживать активность покупателей на рынке акций вплоть до декабрьского заседания регулятора. На этом фоне нельзя исключать повышения рыночной волатильности и снижения индекс Мосбиржи в направлении минимумов сентября 2024 года в области 2500 п. в ближайшие недели.На валютном рынке российский рубль ослаб к корзине валют на прошлой неделе, снизившись на 0,91% к китайскому юаню и на 1,53% к доллару США, несмотря на поддержку от продажи валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода. Решение по ключевой ставке не оказало поддержки, т. к. в условиях действующих ограничений отсутствуют возможности для carry trade (сделок, направленных на извлечение выгоды от разницы процентных ставок). Завершение налогового периода в начале текущей недели тоже не будет способствовать укреплению рубля, который может перейти к постепенному ослаблению в направлении 13,65 руб. за один юань и 96,5 за доллар США.Из корпоративных новостей на этой неделе внимания заслуживают результаты Яндекса по МСФО за III квартал 2024 года, результаты Аэрофлота по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, результаты Сбербанка по МСФО за 9 месяцев 2024 года.
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2024
Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, банк россии, яндекс, аэрофлот, сбербанк
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Банк России, Яндекс, Аэрофлот, Сбербанк
08:52 28.10.2024
 

Непоколебимая позиция регулятора

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
ведущий аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Рынки негативно восприняли новость о повышении ключевой ставки сразу на 200 б. п. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 2,14% до 2660,36 п., индекс РТС – на 2,06% до 866,98 п. За неделю оба индекса потеряли соответственно 3,33% и 3,57%. На рынок ОФЗ вернулись продавцы, индекс RGBI снизился за прошедшую неделю на 1,55%, обновив минимумы с марта 2022 года.
В преддверии решения регулятора по ключевой ставки рыночный консенсус разделился между ее повышением до 20% и до 21%. Банк России решительно повысил ставку до 21%, оправдывая свое решение необходимостью купировать потенциальные проинфляционные риски в будущем. Тем не менее даже такой сценарий в значительной степени был учтен в котировках облигаций, что не уберегло рынок облигаций от падения. Скорее всего, инвесторов разочаровал озвученный регулятором прогноз по средней ключевой ставке до конца года, которая по мнению регулятора может составить 21-21,3%. Такой же сценарий предполагает еще одно повышение ключевой ставки на заседании в декабре до 22-23% и не в полной мере учтен в котировках облигаций. Таким образом, продажи в сегменте суверенного долга на текущей неделе могут продолжиться, и доходность по двухлетним ОФЗ может превысить 21%.
Динамика на рынке облигаций естественным образом оказывает давление на фондовые индексы. Высокие ставки не будут способствовать притоку капитала на фондовый рынок, с одной стороны. С другой, будут ограничивать экономическую активность, что в перспективе неблагоприятно может отразиться на корпоративных результатах. Перспектива очередного повышения ставки на заседании в декабре, очевидно, будет сдерживать активность покупателей на рынке акций вплоть до декабрьского заседания регулятора. На этом фоне нельзя исключать повышения рыночной волатильности и снижения индекс Мосбиржи в направлении минимумов сентября 2024 года в области 2500 п. в ближайшие недели.
На валютном рынке российский рубль ослаб к корзине валют на прошлой неделе, снизившись на 0,91% к китайскому юаню и на 1,53% к доллару США, несмотря на поддержку от продажи валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода. Решение по ключевой ставке не оказало поддержки, т. к. в условиях действующих ограничений отсутствуют возможности для carry trade (сделок, направленных на извлечение выгоды от разницы процентных ставок). Завершение налогового периода в начале текущей недели тоже не будет способствовать укреплению рубля, который может перейти к постепенному ослаблению в направлении 13,65 руб. за один юань и 96,5 за доллар США.
Из корпоративных новостей на этой неделе внимания заслуживают результаты Яндекса по МСФО за III квартал 2024 года, результаты Аэрофлота по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, результаты Сбербанка по МСФО за 9 месяцев 2024 года.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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