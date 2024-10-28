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Apple представила новый iMac с поддержкой искусственного интеллекта - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Apple представила новый iMac с поддержкой искусственного интеллекта
Apple представила новый iMac с поддержкой искусственного интеллекта - 28.10.2024, ПРАЙМ
Apple представила новый iMac с поддержкой искусственного интеллекта
Apple представила новые компьютеры iMac с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, следует из пресс-релиза компании. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T19:30+0300
2024-10-28T19:30+0300
экономика
сша
apple
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Apple представила новые компьютеры iMac с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня Apple объявила о выпуске нового iMac с мощным чипом M4 и (искусственным интеллектом - ред.) Apple Intelligence в потрясающем ультратонком корпусе. Благодаря чипу M4 iMac стал в 1,7 раза быстрее в повседневной работе и в 2,1 раза быстрее в сложных рабочих процессах, таких как редактирование фотографий и игры, по сравнению с iMac с чипом M1", - говорится в сообщении. Отмечается, что iMac оснащен 12-мегапиксельной камерой с функцией Desk View, которая позволяет показать лицо пользователя и его рабочее место сверху, а также четырьмя портами Thunderbolt 4 и USB-C. Apple Intelligence для пользователей iMac будет доступен в операционной системе macOS Sequoia 15.1. С помощью инструментов Writing Tools на основе ИИ пользователи смогут улучшать свои тексты, переписывая, вычитывая и обобщая его. Кроме того, благодаря обновленной версии Siri пользователи могут плавно переходить от устного к печатному запросу, чтобы ускорить выполнение задач. Новые функции Apple Intelligence будут доступны в декабре, а дополнительные возможности появятся в ближайшие месяцы. Стоимость нового iMac начинается от 1 299 долларов. В 28 странах и регионах, включая США, предварительные заказы открываются уже в понедельник, а продажи устройства начнутся 8 ноября. Новый iMac доступен в семи цветах - зеленый, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий, а также серебряный. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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сша, apple
Экономика, США, Apple
19:30 28.10.2024
 
Apple представила новый iMac с поддержкой искусственного интеллекта

Apple представила новый iMac с с чипом М4 и поддержкой ИИ Apple Intelligence

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаставка на экране смартфона компании Apple
Заставка на экране смартфона компании Apple - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Apple представила новые компьютеры iMac с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня Apple объявила о выпуске нового iMac с мощным чипом M4 и (искусственным интеллектом - ред.) Apple Intelligence в потрясающем ультратонком корпусе. Благодаря чипу M4 iMac стал в 1,7 раза быстрее в повседневной работе и в 2,1 раза быстрее в сложных рабочих процессах, таких как редактирование фотографий и игры, по сравнению с iMac с чипом M1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что iMac оснащен 12-мегапиксельной камерой с функцией Desk View, которая позволяет показать лицо пользователя и его рабочее место сверху, а также четырьмя портами Thunderbolt 4 и USB-C.
Apple Intelligence для пользователей iMac будет доступен в операционной системе macOS Sequoia 15.1. С помощью инструментов Writing Tools на основе ИИ пользователи смогут улучшать свои тексты, переписывая, вычитывая и обобщая его. Кроме того, благодаря обновленной версии Siri пользователи могут плавно переходить от устного к печатному запросу, чтобы ускорить выполнение задач. Новые функции Apple Intelligence будут доступны в декабре, а дополнительные возможности появятся в ближайшие месяцы.
Стоимость нового iMac начинается от 1 299 долларов. В 28 странах и регионах, включая США, предварительные заказы открываются уже в понедельник, а продажи устройства начнутся 8 ноября. Новый iMac доступен в семи цветах - зеленый, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, синий, а также серебряный.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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