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В Китае началось строительство завода летающих автомобилей - 28.10.2024, ПРАЙМ
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В Китае началось строительство завода летающих автомобилей
В Китае началось строительство завода летающих автомобилей - 28.10.2024, ПРАЙМ
В Китае началось строительство завода летающих автомобилей
Китайский производитель электрокаров XPeng приступил к строительству центра исследований, разработки и производства летающих автомобилей в городе Гуанчжоу на... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T06:09+0300
2024-10-28T06:09+0300
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ПЕКИН, 28 окт - ПРАЙМ. Китайский производитель электрокаров XPeng приступил к строительству центра исследований, разработки и производства летающих автомобилей в городе Гуанчжоу на юге КНР, передает в понедельник агентство Синьхуа. "Производственная база, построенная по заказу компании XPENG AEROHT, являющейся дочерним предприятием XPENG по производству летающих автомобилей, станет первым в мире заводом по массовому производству летающих автомобилей", - говорится в сообщении. В июле в XPeng сообщили, что компания подписала соглашение с зоной промышленного развития Гуанчжоу об инвестициях и сотрудничестве в рамках проекта летающего автомобиля Xpeng Aeroht. В компании уточнили, что сначала на заводе по крупномасштабному производству летающих автомобилей будут производиться летательные модули. Как пишет Синьхуа, производственная мощность будущего проекта составит 10 тысяч единиц в год. Ранее вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань заявил РИА Новости, что XPeng планирует к концу 2024 года начать предпродажи XPeng Aeroht - модульного автомобиля, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. По его словам, владелец такого автомобиля сможет "доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь". Ван Тань сообщил, что автомобиль сначала намерены продавать в Китае, а в будущем - последовательно продвигать и на мировом рынке. Он отмечал, что, по предварительной оценке, цена модульного летающего автомобиля составит от 1 до 2 миллионов юаней (138–276 тысяч долларов). Доставку клиентам компания рассчитывает начать в четвертом квартале 2025 года. Синьхуа отмечает, что, согласно ожиданиям, к 2027 году в Пекине будет функционировать не менее 5 тысяч предприятий в сфере низковысотной экономики. Китайская столица также намерена расширить сценарии полетов на малых высотах, в том числе в сферах аварийно-спасательных работ с воздуха и авиа-экспресс-доставки.
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китай, китайские авто
КИТАЙ, китайские авто
06:09 28.10.2024
 
В Китае началось строительство завода летающих автомобилей

Синьхуа: китайская XPeng начала строительство завода летающих автомобилей на юге КНР

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДевушка с флагом Китая
Девушка с флагом Китая - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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ПЕКИН, 28 окт - ПРАЙМ. Китайский производитель электрокаров XPeng приступил к строительству центра исследований, разработки и производства летающих автомобилей в городе Гуанчжоу на юге КНР, передает в понедельник агентство Синьхуа.
"Производственная база, построенная по заказу компании XPENG AEROHT, являющейся дочерним предприятием XPENG по производству летающих автомобилей, станет первым в мире заводом по массовому производству летающих автомобилей", - говорится в сообщении.
В июле в XPeng сообщили, что компания подписала соглашение с зоной промышленного развития Гуанчжоу об инвестициях и сотрудничестве в рамках проекта летающего автомобиля Xpeng Aeroht. В компании уточнили, что сначала на заводе по крупномасштабному производству летающих автомобилей будут производиться летательные модули.
Как пишет Синьхуа, производственная мощность будущего проекта составит 10 тысяч единиц в год.
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05:43
Ранее вице-президент XPeng Aeroht Ван Тань заявил РИА Новости, что XPeng планирует к концу 2024 года начать предпродажи XPeng Aeroht - модульного автомобиля, из багажника которого вылетает пилотируемый аппарат, способный поднять в воздух двух человек. По его словам, владелец такого автомобиля сможет "доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь". Ван Тань сообщил, что автомобиль сначала намерены продавать в Китае, а в будущем - последовательно продвигать и на мировом рынке.
Он отмечал, что, по предварительной оценке, цена модульного летающего автомобиля составит от 1 до 2 миллионов юаней (138–276 тысяч долларов). Доставку клиентам компания рассчитывает начать в четвертом квартале 2025 года.
Синьхуа отмечает, что, согласно ожиданиям, к 2027 году в Пекине будет функционировать не менее 5 тысяч предприятий в сфере низковысотной экономики. Китайская столица также намерена расширить сценарии полетов на малых высотах, в том числе в сферах аварийно-спасательных работ с воздуха и авиа-экспресс-доставки.
 
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