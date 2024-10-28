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Бензин Аи-95 на АЗС Москвы подешевел за неделю

Бензин Аи-95 на АЗС Москвы подешевел за неделю - 28.10.2024, ПРАЙМ

Бензин Аи-95 на АЗС Москвы подешевел за неделю

Средняя цена марки бензина Аи-95 на московских АЗС за неделю с 21 по 28 октября снизилась на 4 копейки, до 60,02 рубля за литр, следует из данных Московской... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T16:38+0300

2024-10-28T16:38+0300

2024-10-28T16:39+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Средняя цена марки бензина Аи-95 на московских АЗС за неделю с 21 по 28 октября снизилась на 4 копейки, до 60,02 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Снижение цены было обеспечено заправками "Нефтьмагистрали". При этом за отчетный период стоимость бензина Аи-92 поднялась в среднем на 6 копеек, до 54,18 рубля за литр, Аи-100 - на 15 копеек, до 82,54 рубля. Стоимость дизельного топлива за неделю выросла на 11 копеек - до 66,52 рубля за литр. Цена не изменилась только в двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Транс АЗС" и "Нефтьмагистрали". В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Ранее в октябре вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его словам, дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

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