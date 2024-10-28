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Путин рассказал о рекордно низком уровне безработицы в России

Путин рассказал о рекордно низком уровне безработицы в России - 28.10.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал о рекордно низком уровне безработицы в России

Уровень безработицы в России третий месяц подряд остается на рекордно низком уровне в 2,4%, рассказал российский президент Владимир Путин на совещании по... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T14:10+0300

2024-10-28T14:10+0300

2024-10-28T14:12+0300

владимир путин

безработица

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России третий месяц подряд остается на рекордно низком уровне в 2,4%, рассказал российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне - 2,4%", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам.Президент также отметил, что безработица среди молодежи также продолжает стремительно сокращаться."Что особенно важно - сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет. Сейчас она составляет менее 9%.", - резюмировал он, добавив, что снижение превысило 1%.

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владимир путин, безработица