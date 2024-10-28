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Путин рассказал о рекордно низком уровне безработицы в России - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Путин рассказал о рекордно низком уровне безработицы в России
Путин рассказал о рекордно низком уровне безработицы в России - 28.10.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о рекордно низком уровне безработицы в России
Уровень безработицы в России третий месяц подряд остается на рекордно низком уровне в 2,4%, рассказал российский президент Владимир Путин на совещании по... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T14:10+0300
2024-10-28T14:12+0300
владимир путин
безработица
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России третий месяц подряд остается на рекордно низком уровне в 2,4%, рассказал российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне - 2,4%", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам.Президент также отметил, что безработица среди молодежи также продолжает стремительно сокращаться."Что особенно важно - сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет. Сейчас она составляет менее 9%.", - резюмировал он, добавив, что снижение превысило 1%.
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владимир путин, безработица
Владимир Путин, безработица
14:10 28.10.2024 (обновлено: 14:12 28.10.2024)
 
Путин рассказал о рекордно низком уровне безработицы в России

Путин: безработица в РФ третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне в 2,4%

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Уровень безработицы в России третий месяц подряд остается на рекордно низком уровне в 2,4%, рассказал российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне - 2,4%", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам.
Президент также отметил, что безработица среди молодежи также продолжает стремительно сокращаться.
"Что особенно важно - сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет. Сейчас она составляет менее 9%.", - резюмировал он, добавив, что снижение превысило 1%.
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