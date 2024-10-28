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СМИ: бизнесмен Блумберг под давлением пожертвовал деньги в поддержку Харрис - 28.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ: бизнесмен Блумберг под давлением пожертвовал деньги в поддержку Харрис
СМИ: бизнесмен Блумберг под давлением пожертвовал деньги в поддержку Харрис - 28.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: бизнесмен Блумберг под давлением пожертвовал деньги в поддержку Харрис
Бизнесмен Майкл Блумберг, основатель одноименной медиакомпании и бывший мэр Нью-Йорка, находясь под сильным давлением со стороны друзей и коллег-миллиардеров,... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T21:28+0300
2024-10-28T21:28+0300
политика
сша
выборы в сша
камала харрис
майкл блумберг
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Бизнесмен Майкл Блумберг, основатель одноименной медиакомпании и бывший мэр Нью-Йорка, находясь под сильным давлением со стороны друзей и коллег-миллиардеров, пожертвовал около 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, находясь под сильным давлением со стороны друзей и коллег-миллиардеров, призывавших его делать больше, чтобы помочь вице-президенту Камале Харрис, недавно пожертвовал около 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает ее президентскую кампанию", - говорится в публикации. Как отмечается, на решение Блумберга повлияли основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман. Источники издания также сообщили, что недавно Блумберг разговаривал с Харрис по телефону в частном порядке. По данным газеты, пожертвование было сделано в пользу некоммерческой организации Future Forward USA Action. Ранее газета New York Times сообщала, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс недавно пожертвовал 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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сша, выборы в сша, камала харрис, майкл блумберг
Политика, США, выборы в США, Камала Харрис, Майкл Блумберг
21:28 28.10.2024
 
СМИ: бизнесмен Блумберг под давлением пожертвовал деньги в поддержку Харрис

NYT: бизнесмен Блумберг под давлением пожертвовал $50 млн в поддержку Харрис

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Бизнесмен Майкл Блумберг, основатель одноименной медиакомпании и бывший мэр Нью-Йорка, находясь под сильным давлением со стороны друзей и коллег-миллиардеров, пожертвовал около 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, находясь под сильным давлением со стороны друзей и коллег-миллиардеров, призывавших его делать больше, чтобы помочь вице-президенту Камале Харрис, недавно пожертвовал около 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает ее президентскую кампанию", - говорится в публикации.
Как отмечается, на решение Блумберга повлияли основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман. Источники издания также сообщили, что недавно Блумберг разговаривал с Харрис по телефону в частном порядке.
По данным газеты, пожертвование было сделано в пользу некоммерческой организации Future Forward USA Action.
Ранее газета New York Times сообщала, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс недавно пожертвовал 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
%Брифинг президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
СМИ: миллиардеры США пожертвовали кампании Трампа больше, чем Харрис
10:40
 
ПолитикаСШАвыборы в СШАКамала ХаррисМайкл Блумберг
 
 
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