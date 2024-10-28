https://1prime.ru/20241028/blumberg-852480017.html

СМИ: бизнесмен Блумберг под давлением пожертвовал деньги в поддержку Харрис

СМИ: бизнесмен Блумберг под давлением пожертвовал деньги в поддержку Харрис - 28.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: бизнесмен Блумберг под давлением пожертвовал деньги в поддержку Харрис

Бизнесмен Майкл Блумберг, основатель одноименной медиакомпании и бывший мэр Нью-Йорка, находясь под сильным давлением со стороны друзей и коллег-миллиардеров,... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T21:28+0300

2024-10-28T21:28+0300

2024-10-28T21:28+0300

политика

сша

выборы в сша

камала харрис

майкл блумберг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850368301_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40d8d057eb2987de32a7a8880c4f15cd.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Бизнесмен Майкл Блумберг, основатель одноименной медиакомпании и бывший мэр Нью-Йорка, находясь под сильным давлением со стороны друзей и коллег-миллиардеров, пожертвовал около 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, находясь под сильным давлением со стороны друзей и коллег-миллиардеров, призывавших его делать больше, чтобы помочь вице-президенту Камале Харрис, недавно пожертвовал около 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает ее президентскую кампанию", - говорится в публикации. Как отмечается, на решение Блумберга повлияли основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и сооснователь LinkedIn Рид Хоффман. Источники издания также сообщили, что недавно Блумберг разговаривал с Харрис по телефону в частном порядке. По данным газеты, пожертвование было сделано в пользу некоммерческой организации Future Forward USA Action. Ранее газета New York Times сообщала, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс недавно пожертвовал 50 миллионов долларов некоммерческой организации, которая поддерживает предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.

https://1prime.ru/20241028/pozhertvovaniya-852464487.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, выборы в сша, камала харрис, майкл блумберг