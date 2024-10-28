https://1prime.ru/20241028/burger-852460239.html

Исследование: в России вырос спрос на бургеры с одним ингредиентом

Исследование: в России вырос спрос на бургеры с одним ингредиентом - 28.10.2024, ПРАЙМ

Исследование: в России вырос спрос на бургеры с одним ингредиентом

Россиян потянуло на острое: спрос на бургеры с халапеньо осенью 2024 года вырос в 8 раз по сравнению с сентябрем-октябрем 2023 года, на острые крылышки - в 1,6... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T05:13+0300

2024-10-28T05:13+0300

2024-10-28T05:15+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россиян потянуло на острое: спрос на бургеры с халапеньо осенью 2024 года вырос в 8 раз по сравнению с сентябрем-октябрем 2023 года, на острые крылышки - в 1,6 раза, а на острые бургеры в целом - в 1,3 раза, говорится в исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Аналитики "Купера" выяснили, что в сентябре и октябре 2024 года спрос на бургеры с халапеньо вырос в 8 раз, а на острые бургеры в целом - в 1,3 раза относительно прошлого года. Среди жгучего фаст-фуда из курицы россияне в 1,6 раз чаще заказывали острые крылья. В качестве заправок к различным блюдам за аналогичный период в 3 раза чаще отдавали предпочтение соусу шрирача, в 2,2 раза - сладкому чили", - сказано в исследовании. Как объяснил бренд-шеф сети ресторанов Black Star Burger Алексей Гавшин, интерес россиян к пикантным блюдам связан с развивающимся туризмом в азиатские страны - Китай, Вьетнам, Таиланд, а также в Таджикистан и Узбекистан. Там они пробуют различные традиционные блюда со жгучими специями и соусами, а потом ищут такие сочетания в России и начинают дегустировать острое. Также желание съесть обжигающее блюдо появляется у любителей экстремальных ощущений - так они закрывают свою потребность в новом ярком опыте. А еще острые блюда усиливают вкус основных продуктов - к примеру, мяса и овощей, и, как следствие, разжигают аппетит. Но после жгучей еды аппетит, как правило, снижается, поэтому переесть острого, даже фаст-фуда, почти невозможно. "Из всех наших заказов 35-40% приходятся на пикантные блюда - такой уровень спроса сохраняется в течение последних лет, и, по моим оценкам, вряд ли снизится. Чаще всего заказывают острые бургеры, например, с сочетанием соусов шрирача и гавайского. Также популярны классические крылья в панировке со жгучим мексиканским соусом. Его острота доходит до 700 по шкале Сковилла, что довольно ощутимо, и больше подходит настоящим ценителям выраженного пикантного вкуса", - отметил Гавшин. Бренд-шеф рекомендовал пробовать на вкус острый перец, если вы собираетесь готовить блюда с ним дома - лучше начинать с заостренного края, он наименее обжигающий. Стручковый перец - наименее жгучий вид, а перцы птичий глаз и огонек - более острые.

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