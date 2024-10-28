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Банки в РФ повышают ставки по депозитам после увеличения ключевой ставки - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Банки в РФ повышают ставки по депозитам после увеличения ключевой ставки
Банки в РФ повышают ставки по депозитам после увеличения ключевой ставки - 28.10.2024, ПРАЙМ
Банки в РФ повышают ставки по депозитам после увеличения ключевой ставки
Банки в РФ начали повышать ставки по вкладам после увеличения советом директоров ЦБ ключевой ставки до 21%, сообщило агентство РИА новости со ссылкой на данные... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T18:18+0300
2024-10-28T18:18+0300
экономика
россия
банковские депозиты
банковские вклады
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банки в РФ начали повышать ставки по вкладам после увеличения советом директоров ЦБ ключевой ставки до 21%, сообщило агентство РИА новости со ссылкой на данные кредитных организаций. В минувшую пятницу Банк России повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Банк "Дом.РФ" сообщил, что с 28 октября повысил ставки по вкладам и максимальная ставка составила 22,1% годовых. "Банк "Дом.РФ" с 28 октября повысил доходность по вкладу-конструктору… на сроках размещения 3, 6, 9 и 12 месяцев. Максимальная ставка по вкладу доступна на сроках 6, 9 и 1 год и составляет до 22,1% годовых (повышение на 1,2 процентных пункта)", - говорится в сообщении. "ПСБ повысил ставки по срочным вкладам для розничных клиентов в среднем на 2 процентных пункта - максимально до 21,6% годовых", - сообщила пресс-служба этой кредитной организации. "Абсолют банк" также проинформировал о повышении ставок по вкладам с 29 октября. "Абсолют банк" повышает до 22% ставки по самым популярным вкладам", - говорится в сообщении кредитной организации. Максимальная ставка 22% будет доступна при размещении денежных средств на соответствующем вкладе на шесть месяцев. Ранее в понедельник ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях в среднем на 1 процентный пункт, теперь максимальная ставка по депозитам установлена на полгода до 22% годовых.
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россия, банковские депозиты, банковские вклады
Экономика, РОССИЯ, банковские депозиты, банковские вклады
18:18 28.10.2024
 
Банки в РФ повышают ставки по депозитам после увеличения ключевой ставки

РИА Новости: банки в РФ повышают ставки по вкладам на фоне роста ключевой ставки

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Банки в РФ начали повышать ставки по вкладам после увеличения советом директоров ЦБ ключевой ставки до 21%, сообщило агентство РИА новости со ссылкой на данные кредитных организаций.
В минувшую пятницу Банк России повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
Банк "Дом.РФ" сообщил, что с 28 октября повысил ставки по вкладам и максимальная ставка составила 22,1% годовых. "Банк "Дом.РФ" с 28 октября повысил доходность по вкладу-конструктору… на сроках размещения 3, 6, 9 и 12 месяцев. Максимальная ставка по вкладу доступна на сроках 6, 9 и 1 год и составляет до 22,1% годовых (повышение на 1,2 процентных пункта)", - говорится в сообщении.
"ПСБ повысил ставки по срочным вкладам для розничных клиентов в среднем на 2 процентных пункта - максимально до 21,6% годовых", - сообщила пресс-служба этой кредитной организации.
"Абсолют банк" также проинформировал о повышении ставок по вкладам с 29 октября. "Абсолют банк" повышает до 22% ставки по самым популярным вкладам", - говорится в сообщении кредитной организации. Максимальная ставка 22% будет доступна при размещении денежных средств на соответствующем вкладе на шесть месяцев.
Ранее в понедельник ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях в среднем на 1 процентный пункт, теперь максимальная ставка по депозитам установлена на полгода до 22% годовых.
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