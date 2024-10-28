https://1prime.ru/20241028/dividend-852461421.html
Минцифры распределит "цифровой дивиденд" телерадиовещателей
Минцифры распределит "цифровой дивиденд" телерадиовещателей - 28.10.2024, ПРАЙМ
Минцифры распределит "цифровой дивиденд" телерадиовещателей
Минцифры ведет работу по высвобождению частот "цифрового дивиденда", которые сейчас принадлежат телерадиовещателям, и по ее результатам будет распределять... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T07:23+0300
2024-10-28T07:23+0300
2024-10-28T07:24+0300
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/83381/33/833813351_0:60:1025:636_1920x0_80_0_0_7d2c1275b685fa57ca8960748c6eaf1d.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минцифры ведет работу по высвобождению частот "цифрового дивиденда", которые сейчас принадлежат телерадиовещателям, и по ее результатам будет распределять диапазон, рассказал РИА Новости глава министерства Максут Шадаев. "Цифровой дивиденд" - это диапазон частот 694-790 мегагерц, который остался за аналоговым телевидением после перехода на "цифру" в 2019 году. По распоряжению президента РФ перераспределение частот, использовавшихся для аналогового вещания и используемых для мультиплексов, может осуществляться только по согласованию с вещателями. Диапазон 694–790 МГц, в свою очередь, закреплен в качестве дополнительного для развития 5G-сетей в РФ в "Стратегии отрасли связи до 2035 года". "Мы сейчас продолжаем работу по конверсии, спланировали высвобождение частот "цифрового дивиденда". Думаю, как только работу завершим, будем распределять", - сказал Шадаев. В октябре газета "Коммерсант" сообщила о том, что Минцифры готовит изменение правил использования диапазона 694–790 МГц для операторов связи. По словам источника издания, обсуждается отмена приоритета на использование диапазона у телерадиовещателей или отмена платы операторов за неиспользуемый спектр. В сентябре 2023 года глава Минцифры рассказывал журналистам, что позиция вещателей заключается в том, что операторы должны заплатить за радиочастоты - причем цена за частоты установлена на высоком уровне. Тогда министерство обсуждало, возможно ли снять это ограничение.
https://1prime.ru/20241028/donor-852460503.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83381/33/833813351_48:0:975:695_1920x0_80_0_0_fb31128eb2e317c0ebd2a89fc5b14eb5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минцифры
Минцифры распределит "цифровой дивиденд" телерадиовещателей
Шадаев: Минцифры РФ работает над распределением "цифрового дивиденда" телерадиовещателей
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минцифры ведет работу по высвобождению частот "цифрового дивиденда", которые сейчас принадлежат телерадиовещателям, и по ее результатам будет распределять диапазон, рассказал РИА Новости глава министерства Максут Шадаев.
"Цифровой дивиденд" - это диапазон частот 694-790 мегагерц, который остался за аналоговым телевидением после перехода на "цифру" в 2019 году. По распоряжению президента РФ перераспределение частот, использовавшихся для аналогового вещания и используемых для мультиплексов, может осуществляться только по согласованию с вещателями. Диапазон 694–790 МГц, в свою очередь, закреплен в качестве дополнительного для развития 5G-сетей в РФ в "Стратегии отрасли связи до 2035 года".
"Мы сейчас продолжаем работу по конверсии, спланировали высвобождение частот "цифрового дивиденда". Думаю, как только работу завершим, будем распределять", - сказал Шадаев.
В октябре газета "Коммерсант" сообщила о том, что Минцифры готовит изменение правил использования диапазона 694–790 МГц для операторов связи. По словам источника издания, обсуждается отмена приоритета на использование диапазона у телерадиовещателей или отмена платы операторов за неиспользуемый спектр.
Дания вошла в топ доноров киевского режима, заявил посол
В сентябре 2023 года глава Минцифры рассказывал журналистам, что позиция вещателей заключается в том, что операторы должны заплатить за радиочастоты - причем цена за частоты установлена на высоком уровне. Тогда министерство обсуждало, возможно ли снять это ограничение.