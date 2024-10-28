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Минцифры распределит "цифровой дивиденд" телерадиовещателей - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Минцифры распределит "цифровой дивиденд" телерадиовещателей
Минцифры распределит "цифровой дивиденд" телерадиовещателей - 28.10.2024, ПРАЙМ
Минцифры распределит "цифровой дивиденд" телерадиовещателей
Минцифры ведет работу по высвобождению частот "цифрового дивиденда", которые сейчас принадлежат телерадиовещателям, и по ее результатам будет распределять... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T07:23+0300
2024-10-28T07:24+0300
минцифры
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минцифры ведет работу по высвобождению частот "цифрового дивиденда", которые сейчас принадлежат телерадиовещателям, и по ее результатам будет распределять диапазон, рассказал РИА Новости глава министерства Максут Шадаев. "Цифровой дивиденд" - это диапазон частот 694-790 мегагерц, который остался за аналоговым телевидением после перехода на "цифру" в 2019 году. По распоряжению президента РФ перераспределение частот, использовавшихся для аналогового вещания и используемых для мультиплексов, может осуществляться только по согласованию с вещателями. Диапазон 694–790 МГц, в свою очередь, закреплен в качестве дополнительного для развития 5G-сетей в РФ в "Стратегии отрасли связи до 2035 года". "Мы сейчас продолжаем работу по конверсии, спланировали высвобождение частот "цифрового дивиденда". Думаю, как только работу завершим, будем распределять", - сказал Шадаев. В октябре газета "Коммерсант" сообщила о том, что Минцифры готовит изменение правил использования диапазона 694–790 МГц для операторов связи. По словам источника издания, обсуждается отмена приоритета на использование диапазона у телерадиовещателей или отмена платы операторов за неиспользуемый спектр. В сентябре 2023 года глава Минцифры рассказывал журналистам, что позиция вещателей заключается в том, что операторы должны заплатить за радиочастоты - причем цена за частоты установлена на высоком уровне. Тогда министерство обсуждало, возможно ли снять это ограничение.
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минцифры
Минцифры
07:23 28.10.2024 (обновлено: 07:24 28.10.2024)
 
Минцифры распределит "цифровой дивиденд" телерадиовещателей

Шадаев: Минцифры РФ работает над распределением "цифрового дивиденда" телерадиовещателей

Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Минцифры ведет работу по высвобождению частот "цифрового дивиденда", которые сейчас принадлежат телерадиовещателям, и по ее результатам будет распределять диапазон, рассказал РИА Новости глава министерства Максут Шадаев.
"Цифровой дивиденд" - это диапазон частот 694-790 мегагерц, который остался за аналоговым телевидением после перехода на "цифру" в 2019 году. По распоряжению президента РФ перераспределение частот, использовавшихся для аналогового вещания и используемых для мультиплексов, может осуществляться только по согласованию с вещателями. Диапазон 694–790 МГц, в свою очередь, закреплен в качестве дополнительного для развития 5G-сетей в РФ в "Стратегии отрасли связи до 2035 года".
"Мы сейчас продолжаем работу по конверсии, спланировали высвобождение частот "цифрового дивиденда". Думаю, как только работу завершим, будем распределять", - сказал Шадаев.
В октябре газета "Коммерсант" сообщила о том, что Минцифры готовит изменение правил использования диапазона 694–790 МГц для операторов связи. По словам источника издания, обсуждается отмена приоритета на использование диапазона у телерадиовещателей или отмена платы операторов за неиспользуемый спектр.
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В сентябре 2023 года глава Минцифры рассказывал журналистам, что позиция вещателей заключается в том, что операторы должны заплатить за радиочастоты - причем цена за частоты установлена на высоком уровне. Тогда министерство обсуждало, возможно ли снять это ограничение.
 
Минцифры
 
 
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