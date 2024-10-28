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Кредиторы "дочки" Google в России требуют 23,3 миллиарда рублей - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Кредиторы "дочки" Google в России требуют 23,3 миллиарда рублей
Кредиторы "дочки" Google в России требуют 23,3 миллиарда рублей - 28.10.2024, ПРАЙМ
Кредиторы "дочки" Google в России требуют 23,3 миллиарда рублей
На данный момент в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей, сообщил РИА... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T14:42+0300
2024-10-28T14:43+0300
google
дочка
банкротство
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. На данный момент в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости после заседания арбитражного суда Москвы конкурсный управляющий российской "дочки" Google Валерий Таляровский. "На 28 октября 23,325 миллиарда рублей – весь реестр", – сказал Таляровский. Он уточнил, что всего в реестре более 1200 кредиторов. Суд в понедельник продлил процедуру конкурсного производства на полгода, отчет управляющего назначен на 28 апреля. Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
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google, дочка, банкротство
Google, дочка, банкротство
14:42 28.10.2024 (обновлено: 14:43 28.10.2024)
 
Кредиторы "дочки" Google в России требуют 23,3 миллиарда рублей

Таляровский: в реестр кредиторов "дочки" Google включены требования на 23,3 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. На данный момент в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости после заседания арбитражного суда Москвы конкурсный управляющий российской "дочки" Google Валерий Таляровский.
"На 28 октября 23,325 миллиарда рублей – весь реестр", – сказал Таляровский. Он уточнил, что всего в реестре более 1200 кредиторов.
Суд в понедельник продлил процедуру конкурсного производства на полгода, отчет управляющего назначен на 28 апреля. Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
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