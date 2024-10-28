https://1prime.ru/20241028/dochka-852470851.html
Кредиторы "дочки" Google в России требуют 23,3 миллиарда рублей
Кредиторы "дочки" Google в России требуют 23,3 миллиарда рублей - 28.10.2024, ПРАЙМ
Кредиторы "дочки" Google в России требуют 23,3 миллиарда рублей
На данный момент в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей, сообщил РИА... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T14:42+0300
2024-10-28T14:42+0300
2024-10-28T14:43+0300
google
дочка
банкротство
https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_c02955188b34cc887df809c5469109d0.jpg
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. На данный момент в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости после заседания арбитражного суда Москвы конкурсный управляющий российской "дочки" Google Валерий Таляровский. "На 28 октября 23,325 миллиарда рублей – весь реестр", – сказал Таляровский. Он уточнил, что всего в реестре более 1200 кредиторов. Суд в понедельник продлил процедуру конкурсного производства на полгода, отчет управляющего назначен на 28 апреля. Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
https://1prime.ru/20241028/lenta-852469314.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83159/42/831594283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_629d09248aace2dab6d644f94ab893eb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google, дочка, банкротство
Google, дочка, банкротство
Кредиторы "дочки" Google в России требуют 23,3 миллиарда рублей
Таляровский: в реестр кредиторов "дочки" Google включены требования на 23,3 млрд рублей
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. На данный момент в реестр требований кредиторов ООО "Гугл" включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости после заседания арбитражного суда Москвы конкурсный управляющий российской "дочки" Google Валерий Таляровский.
"На 28 октября 23,325 миллиарда рублей – весь реестр", – сказал Таляровский. Он уточнил, что всего в реестре более 1200 кредиторов.
Суд в понедельник продлил процедуру конкурсного производства на полгода, отчет управляющего назначен на 28 апреля. Суд признал ООО "Гугл" банкротом в октябре 2023 года. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "дочке" Google ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Ритейлер "Лента" увеличил выручку почти на 59% за 9 месяцев