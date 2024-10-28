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Дания вошла в топ доноров киевского режима, заявил посол

Дания вошла в топ доноров киевского режима, заявил посол - 28.10.2024, ПРАЙМ

Дания вошла в топ доноров киевского режима, заявил посол

Дания заняла четвертое место среди доноров Киева, опережая при этом Францию и Италию, рассказал посол России в Дании Владимир Барбин. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T05:58+0300

2024-10-28T05:58+0300

2024-10-28T05:58+0300

политика

дания

помощь украине

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дания заняла четвертое место среди доноров Киева, опережая при этом Францию и Италию, рассказал посол России в Дании Владимир Барбин. Дипломат отметил, что Дания принимает активное участие во многих программах помощи Североатлантического альянса, готовит военных ВСУ, оказывает поддержку военному производству на Украине, а также поставляет большие объемы вооружений. "Датское правительство пока в состоянии выполнять социально-экономические обязательства перед населением. Однако реализация ряда масштабных проектов, в том числе в сфере "зеленого перехода", перенесена на более поздний срок", - раскрыл Барбин последствия этих действий.

https://1prime.ru/20241027/litva-852459284.html

дания

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дания, помощь украине