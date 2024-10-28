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Дания вошла в топ доноров киевского режима, заявил посол - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Дания вошла в топ доноров киевского режима, заявил посол
Дания вошла в топ доноров киевского режима, заявил посол - 28.10.2024, ПРАЙМ
Дания вошла в топ доноров киевского режима, заявил посол
Дания заняла четвертое место среди доноров Киева, опережая при этом Францию и Италию, рассказал посол России в Дании Владимир Барбин. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T05:58+0300
2024-10-28T05:58+0300
политика
дания
помощь украине
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дания заняла четвертое место среди доноров Киева, опережая при этом Францию и Италию, рассказал посол России в Дании Владимир Барбин. Дипломат отметил, что Дания принимает активное участие во многих программах помощи Североатлантического альянса, готовит военных ВСУ, оказывает поддержку военному производству на Украине, а также поставляет большие объемы вооружений. "Датское правительство пока в состоянии выполнять социально-экономические обязательства перед населением. Однако реализация ряда масштабных проектов, в том числе в сфере "зеленого перехода", перенесена на более поздний срок", - раскрыл Барбин последствия этих действий.
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дания, помощь украине
Политика, ДАНИЯ, помощь Украине
05:58 28.10.2024
 
Дания вошла в топ доноров киевского режима, заявил посол

Барбин: Дания вышла на 4 место среди доноров киевского режима

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© fotolia.com / uhotti
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дания заняла четвертое место среди доноров Киева, опережая при этом Францию и Италию, рассказал посол России в Дании Владимир Барбин.
Дипломат отметил, что Дания принимает активное участие во многих программах помощи Североатлантического альянса, готовит военных ВСУ, оказывает поддержку военному производству на Украине, а также поставляет большие объемы вооружений.
"Датское правительство пока в состоянии выполнять социально-экономические обязательства перед населением. Однако реализация ряда масштабных проектов, в том числе в сфере "зеленого перехода", перенесена на более поздний срок", - раскрыл Барбин последствия этих действий.
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