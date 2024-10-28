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"Утрата доверия": на Западе отвернулись от Зеленского - 28.10.2024, ПРАЙМ
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"Утрата доверия": на Западе отвернулись от Зеленского
"Утрата доверия": на Западе отвернулись от Зеленского - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Утрата доверия": на Западе отвернулись от Зеленского
На Западе утратили доверие к главе киевского режима Владимиру Зеленскому после того, как он огласил свой "план победы", рассказал британский эксперт Александр... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T11:29+0300
2024-10-28T11:29+0300
политика
украина
запад
план
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. На Западе утратили доверие к главе киевского режима Владимиру Зеленскому после того, как он огласил свой "план победы", рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."После ужасного раскрытия своего плана победы, везде на Западе наблюдается общая потеря доверия к самому Зеленскому, что сравнимо с утратой доверия в Киеве", — подчеркнул Меркурис.Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что выделенная Пентагоном финансовая помощь Украине нацелена на сохранение режима Владимира Зеленского и носит скорее символический характер, поскольку ситуация для Украины становится все более и более плачевной.
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украина
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украина, запад, план
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, план
11:29 28.10.2024
 
"Утрата доверия": на Западе отвернулись от Зеленского

Меркурис: Зеленский утратил доверие стран Запада после раскрытия своего плана

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. На Западе утратили доверие к главе киевского режима Владимиру Зеленскому после того, как он огласил свой "план победы", рассказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"После ужасного раскрытия своего плана победы, везде на Западе наблюдается общая потеря доверия к самому Зеленскому, что сравнимо с утратой доверия в Киеве", — подчеркнул Меркурис.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что выделенная Пентагоном финансовая помощь Украине нацелена на сохранение режима Владимира Зеленского и носит скорее символический характер, поскольку ситуация для Украины становится все более и более плачевной.
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