https://1prime.ru/20241028/ekonomika-852470145.html

Путин отметил важность настройки мер экономической политики

Путин отметил важность настройки мер экономической политики - 28.10.2024, ПРАЙМ

Путин отметил важность настройки мер экономической политики

Для закрепления положительных процессов необходимо вовремя настраивать меры экономической политики страны, обратил внимание российский президент Владимир Путин... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T14:24+0300

2024-10-28T14:24+0300

2024-10-28T14:24+0300

экономика

экономическая политика

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Для закрепления положительных процессов необходимо вовремя настраивать меры экономической политики страны, обратил внимание российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам."Хотел бы повторить: важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики", - добавил глава Кремля, отметив, что именно поможет сделать тенденции более устойчивыми в современных условиях.

https://1prime.ru/20241028/bezrabotitsa-852469610.html

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экономическая политика, владимир путин