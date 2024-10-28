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Путин отметил важность настройки мер экономической политики - 28.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин отметил важность настройки мер экономической политики
Путин отметил важность настройки мер экономической политики - 28.10.2024, ПРАЙМ
Путин отметил важность настройки мер экономической политики
Для закрепления положительных процессов необходимо вовремя настраивать меры экономической политики страны, обратил внимание российский президент Владимир Путин... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T14:24+0300
2024-10-28T14:24+0300
экономика
экономическая политика
владимир путин
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Для закрепления положительных процессов необходимо вовремя настраивать меры экономической политики страны, обратил внимание российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам."Хотел бы повторить: важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики", - добавил глава Кремля, отметив, что именно поможет сделать тенденции более устойчивыми в современных условиях.
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экономическая политика, владимир путин
Экономика, экономическая политика, Владимир Путин
14:24 28.10.2024
 
Путин отметил важность настройки мер экономической политики

Путин: необходимо своевременно настраивать меры экономической политики

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках XVI саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Для закрепления положительных процессов необходимо вовремя настраивать меры экономической политики страны, обратил внимание российский президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
"Хотел бы повторить: важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики", - добавил глава Кремля, отметив, что именно поможет сделать тенденции более устойчивыми в современных условиях.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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