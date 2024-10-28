Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Алроса" построит электростанцию в Якутии за 2,8 миллиарда рублей - 28.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241028/elektrostantsiya-852464210.html
"Алроса" построит электростанцию в Якутии за 2,8 миллиарда рублей
"Алроса" построит электростанцию в Якутии за 2,8 миллиарда рублей - 28.10.2024, ПРАЙМ
"Алроса" построит электростанцию в Якутии за 2,8 миллиарда рублей
Дочерняя компания "Алросы" - Якутская генерирующая компания построит газопоршневую электростанцию (ГПЭС) мощностью 32 МВт в городе Вилюйске в Якутии, инвестиции | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T10:21+0300
2024-10-28T10:21+0300
алроса
якутия
https://cdnn.1prime.ru/img/82832/29/828322921_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9a972186a70b15a344b28897f6b18318.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Алросы" - Якутская генерирующая компания построит газопоршневую электростанцию (ГПЭС) мощностью 32 МВт в городе Вилюйске в Якутии, инвестиции в проект превысят 2,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба "Алросы". "Якутская генерирующая компания", предприятие в составе "Алросы", приступила к реализации проекта по повышению уровня энергоснабжения жителей Вилюйской группы улусов на западе Якутии. Энергетики планируют построить новую газопоршневую электростанцию (ГПЭС) мощностью 32 МВт в городе Вилюйске... Инвестиции в проект превысят 2,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении компании. Сроки пуска электростанции намечены на 2027 год. В "Алросе" отметили, что сейчас жители улусов получают электроэнергию от удаленных гидроэлектростанций Западного энергорайона Якутии, при этом линии электропередач периодически оказываются перегруженными, а от отключений электроэнергии в аварийных режимах спасают только местные электростанции на дизельном топливе. Новые мощности должны позволить подключить дома и организации к электросетям, а также увеличить сроки безаварийной службы сетевого хозяйства. "Запуск газопоршневой электростанции позволит улучшить качество энергоснабжения в Вилюйской группе улусов, снимет существующие сегодня ограничения в Вилюйске, Верхневилюйске, Нюрбе и прилегающих к ним населенных пунктах на технологическое присоединение жителей и предприятий, снизит потери и существенно улучшит режим работы электрической сети", – прокомментировал заместитель генерального директора "Алросы" Максим Русаков. Якутская генерирующая компания была учреждена 24 октября 2017 года. Основной вид деятельности предприятия - производство электроэнергии. Учредитель - "Алмазы Анабара" (входит в "Алросу"). "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в прошлом году составила 34,6 миллиона каратов, в позапрошлом - 35,6 миллиона.
https://1prime.ru/20241018/alrosa-852256812.html
якутия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82832/29/828322921_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_c904b3c67e238c6204b9cc97f4343a2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алроса, якутия
Алроса, ЯКУТИЯ
10:21 28.10.2024
 
"Алроса" построит электростанцию в Якутии за 2,8 миллиарда рублей

"Алроса" построит газопоршневую электростанцию мощностью 32 МВт в Якутии за 2,8 млрд руб

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Алросы" - Якутская генерирующая компания построит газопоршневую электростанцию (ГПЭС) мощностью 32 МВт в городе Вилюйске в Якутии, инвестиции в проект превысят 2,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба "Алросы".
"Якутская генерирующая компания", предприятие в составе "Алросы", приступила к реализации проекта по повышению уровня энергоснабжения жителей Вилюйской группы улусов на западе Якутии. Энергетики планируют построить новую газопоршневую электростанцию (ГПЭС) мощностью 32 МВт в городе Вилюйске... Инвестиции в проект превысят 2,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении компании.
Сроки пуска электростанции намечены на 2027 год. В "Алросе" отметили, что сейчас жители улусов получают электроэнергию от удаленных гидроэлектростанций Западного энергорайона Якутии, при этом линии электропередач периодически оказываются перегруженными, а от отключений электроэнергии в аварийных режимах спасают только местные электростанции на дизельном топливе. Новые мощности должны позволить подключить дома и организации к электросетям, а также увеличить сроки безаварийной службы сетевого хозяйства.
"Запуск газопоршневой электростанции позволит улучшить качество энергоснабжения в Вилюйской группе улусов, снимет существующие сегодня ограничения в Вилюйске, Верхневилюйске, Нюрбе и прилегающих к ним населенных пунктах на технологическое присоединение жителей и предприятий, снизит потери и существенно улучшит режим работы электрической сети", – прокомментировал заместитель генерального директора "Алросы" Максим Русаков.
Алроса.
"Алроса" предложила законодательно регулировать рынок инвестбриллиантов
18 октября, 15:18
Якутская генерирующая компания была учреждена 24 октября 2017 года. Основной вид деятельности предприятия - производство электроэнергии. Учредитель - "Алмазы Анабара" (входит в "Алросу").
"Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в прошлом году составила 34,6 миллиона каратов, в позапрошлом - 35,6 миллиона.
 
АлросаЯКУТИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала