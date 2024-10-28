https://1prime.ru/20241028/elektrostantsiya-852464210.html

"Алроса" построит электростанцию в Якутии за 2,8 миллиарда рублей

"Алроса" построит электростанцию в Якутии за 2,8 миллиарда рублей - 28.10.2024, ПРАЙМ

"Алроса" построит электростанцию в Якутии за 2,8 миллиарда рублей

Дочерняя компания "Алросы" - Якутская генерирующая компания построит газопоршневую электростанцию (ГПЭС) мощностью 32 МВт в городе Вилюйске в Якутии, инвестиции | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T10:21+0300

2024-10-28T10:21+0300

2024-10-28T10:21+0300

алроса

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Алросы" - Якутская генерирующая компания построит газопоршневую электростанцию (ГПЭС) мощностью 32 МВт в городе Вилюйске в Якутии, инвестиции в проект превысят 2,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба "Алросы". "Якутская генерирующая компания", предприятие в составе "Алросы", приступила к реализации проекта по повышению уровня энергоснабжения жителей Вилюйской группы улусов на западе Якутии. Энергетики планируют построить новую газопоршневую электростанцию (ГПЭС) мощностью 32 МВт в городе Вилюйске... Инвестиции в проект превысят 2,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении компании. Сроки пуска электростанции намечены на 2027 год. В "Алросе" отметили, что сейчас жители улусов получают электроэнергию от удаленных гидроэлектростанций Западного энергорайона Якутии, при этом линии электропередач периодически оказываются перегруженными, а от отключений электроэнергии в аварийных режимах спасают только местные электростанции на дизельном топливе. Новые мощности должны позволить подключить дома и организации к электросетям, а также увеличить сроки безаварийной службы сетевого хозяйства. "Запуск газопоршневой электростанции позволит улучшить качество энергоснабжения в Вилюйской группе улусов, снимет существующие сегодня ограничения в Вилюйске, Верхневилюйске, Нюрбе и прилегающих к ним населенных пунктах на технологическое присоединение жителей и предприятий, снизит потери и существенно улучшит режим работы электрической сети", – прокомментировал заместитель генерального директора "Алросы" Максим Русаков. Якутская генерирующая компания была учреждена 24 октября 2017 года. Основной вид деятельности предприятия - производство электроэнергии. Учредитель - "Алмазы Анабара" (входит в "Алросу"). "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в прошлом году составила 34,6 миллиона каратов, в позапрошлом - 35,6 миллиона.

https://1prime.ru/20241018/alrosa-852256812.html

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алроса, якутия