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ФАС предложила ввести принцип целевой амортизации в ЖКХ
ФАС предложила ввести принцип целевой амортизации в ЖКХ - 28.10.2024, ПРАЙМ
ФАС предложила ввести принцип целевой амортизации в ЖКХ
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила проект постановления правительства РФ, вводящий принцип целевой амортизации для контроля инвестиций... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T17:56+0300
2024-10-28T17:56+0300
2024-10-28T17:56+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила проект постановления правительства РФ, вводящий принцип целевой амортизации для контроля инвестиций в ЖКХ. "Расходы на амортизацию будут учитываться в необходимой валовой выручке организаций коммунальной отрасли только при ее направлении на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ", - уточняется в сообщении ведомства. Как поясняется в нем, нововведение позволит направлять амортизационные расходы по целевому назначению: для дополнительных инвестиций и снижения физического износа инфраструктуры тепло-, водоснабжения, водоотведения, тогда как сейчас они могут тратится на цели, не связанные с восстановлением и обновлением объектов ЖКХ. Кроме того, применение механизма целевой амортизации позволит компаниям эффективно планировать свои долгосрочные инвестиции, добавляется в сообщении.
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россия, фас рф, жкх
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, ЖКХ
ФАС предложила ввести принцип целевой амортизации в ЖКХ
ФАС предложила ввести принцип целевой амортизации для контроля инвестиций в ЖКХ
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила проект постановления правительства РФ, вводящий принцип целевой амортизации для контроля инвестиций в ЖКХ.
"Расходы на амортизацию будут учитываться в необходимой валовой выручке организаций коммунальной отрасли только при ее направлении на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ", - уточняется в сообщении ведомства.
Как поясняется в нем, нововведение позволит направлять амортизационные расходы по целевому назначению: для дополнительных инвестиций и снижения физического износа инфраструктуры тепло-, водоснабжения, водоотведения, тогда как сейчас они могут тратится на цели, не связанные с восстановлением и обновлением объектов ЖКХ.
Кроме того, применение механизма целевой амортизации позволит компаниям эффективно планировать свои долгосрочные инвестиции, добавляется в сообщении.
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