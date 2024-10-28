Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС предложила ввести принцип целевой амортизации в ЖКХ - 28.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241028/fas-852475966.html
ФАС предложила ввести принцип целевой амортизации в ЖКХ
ФАС предложила ввести принцип целевой амортизации в ЖКХ - 28.10.2024, ПРАЙМ
ФАС предложила ввести принцип целевой амортизации в ЖКХ
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила проект постановления правительства РФ, вводящий принцип целевой амортизации для контроля инвестиций... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T17:56+0300
2024-10-28T17:56+0300
экономика
россия
фас рф
жкх
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила проект постановления правительства РФ, вводящий принцип целевой амортизации для контроля инвестиций в ЖКХ. "Расходы на амортизацию будут учитываться в необходимой валовой выручке организаций коммунальной отрасли только при ее направлении на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ", - уточняется в сообщении ведомства. Как поясняется в нем, нововведение позволит направлять амортизационные расходы по целевому назначению: для дополнительных инвестиций и снижения физического износа инфраструктуры тепло-, водоснабжения, водоотведения, тогда как сейчас они могут тратится на цели, не связанные с восстановлением и обновлением объектов ЖКХ. Кроме того, применение механизма целевой амортизации позволит компаниям эффективно планировать свои долгосрочные инвестиции, добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20241025/dkp-852424011.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фас рф, жкх
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, ЖКХ
17:56 28.10.2024
 
ФАС предложила ввести принцип целевой амортизации в ЖКХ

ФАС предложила ввести принцип целевой амортизации для контроля инвестиций в ЖКХ

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила проект постановления правительства РФ, вводящий принцип целевой амортизации для контроля инвестиций в ЖКХ.
"Расходы на амортизацию будут учитываться в необходимой валовой выручке организаций коммунальной отрасли только при ее направлении на модернизацию и реконструкцию объектов ЖКХ", - уточняется в сообщении ведомства.
Как поясняется в нем, нововведение позволит направлять амортизационные расходы по целевому назначению: для дополнительных инвестиций и снижения физического износа инфраструктуры тепло-, водоснабжения, водоотведения, тогда как сейчас они могут тратится на цели, не связанные с восстановлением и обновлением объектов ЖКХ.
Кроме того, применение механизма целевой амортизации позволит компаниям эффективно планировать свои долгосрочные инвестиции, добавляется в сообщении.
П/к по итогам заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке
Набиуллина назвала индексацию тарифов ЖКХ аргументом в пользу жесткой ДКП
25 октября, 15:10
 
ЭкономикаРОССИЯФАС РФЖКХ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала