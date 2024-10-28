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Фицо рассказал о способе продолжения поставок газа и нефти через Украину - 28.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241028/fitso-852476822.html
Фицо рассказал о способе продолжения поставок газа и нефти через Украину
Фицо рассказал о способе продолжения поставок газа и нефти через Украину - 28.10.2024, ПРАЙМ
Фицо рассказал о способе продолжения поставок газа и нефти через Украину
Есть модель, позволяющая продолжить отправку газа и нефти через территорию Украины в Западную Европу, заявил в интервью изданию Štandard премьер Словакии Роберт | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T18:41+0300
2024-10-28T18:42+0300
энергетика
словакия
роберт фицо
транзит газа через украину
транзит газа
россия
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БРАТИСЛАВА, 28 окт - ПРАЙМ. Есть модель, позволяющая продолжить отправку газа и нефти через территорию Украины в Западную Европу, заявил в интервью изданию Štandard премьер Словакии Роберт Фицо. Он отметил, что не может вдаваться в детали, поскольку некоторые вещи "на стадии еще очень хрупких переговоров, но факт в том, что мы нашли модель и в сотрудничестве с Украиной, и с другими странами, как через Украину и дальше отправлять газ и нефть в Западную Европу". Фицо выразил сожаление, что объемы скорее всего уже не будут такими, как ранее. Он также не исключил, что в начале следующего года будет определенное напряжение в вопросе поставок нефти и газа. Премьер выразил надежду, "что найдутся модели, которые позволят продолжать поставки нефти и газа в Словакию". Действующий договор о транзите газа из России в Европу через территорию Украины заканчивается в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не намерен. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, но нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из России морем и по северной ветке трубопровода "Дружба" (в ФРГ и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словаки и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Киев с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба". При этом он сослался на резолюцию ЕС, по которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит нефти из РФ через Украину.
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словакия, роберт фицо, транзит газа через украину, транзит газа, россия
Энергетика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, транзит газа через Украину, транзит газа, РОССИЯ
18:41 28.10.2024 (обновлено: 18:42 28.10.2024)
 
Фицо рассказал о способе продолжения поставок газа и нефти через Украину

Фицо: есть способ продолжить поставки газа и нефти через Украину в Европу

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
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БРАТИСЛАВА, 28 окт - ПРАЙМ. Есть модель, позволяющая продолжить отправку газа и нефти через территорию Украины в Западную Европу, заявил в интервью изданию Štandard премьер Словакии Роберт Фицо.
Он отметил, что не может вдаваться в детали, поскольку некоторые вещи "на стадии еще очень хрупких переговоров, но факт в том, что мы нашли модель и в сотрудничестве с Украиной, и с другими странами, как через Украину и дальше отправлять газ и нефть в Западную Европу".
Фицо выразил сожаление, что объемы скорее всего уже не будут такими, как ранее. Он также не исключил, что в начале следующего года будет определенное напряжение в вопросе поставок нефти и газа. Премьер выразил надежду, "что найдутся модели, которые позволят продолжать поставки нефти и газа в Словакию".
Действующий договор о транзите газа из России в Европу через территорию Украины заканчивается в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не намерен. Договор "Транснефти" и "Укртранснафты" о транзите российской нефти действует до 2030 года, но нефтяное эмбарго ЕС, запрещающее поставки нефти из России морем и по северной ветке трубопровода "Дружба" (в ФРГ и Польшу), в отношении поставок по южной ветке (через Украину в направлении Венгрии, Словаки и Чехии) предусматривает отсрочку применения санкций до особого решения Совета ЕС на этот счет.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в конце августа заявлял, что Киев с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и транзит по нефтепроводу "Дружба". При этом он сослался на резолюцию ЕС, по которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить транзит нефти из РФ через Украину.
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