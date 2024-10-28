https://1prime.ru/20241028/gaz-852462656.html

Эксперт предсказал Молдавии энергокризис без поставок газа из России

Эксперт предсказал Молдавии энергокризис без поставок газа из России - 28.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт предсказал Молдавии энергокризис без поставок газа из России

Неопределенность с украинским транзитом сужает поле для диалога "Газпрома" с "Молдовагазом", при остановке поставок газа из России Молдавию зимой ждет... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T08:59+0300

2024-10-28T08:59+0300

2024-10-28T09:00+0300

энергетика

газ

транзит газа через украину

молдавия

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Неопределенность с украинским транзитом сужает поле для диалога "Газпрома" с "Молдовагазом", при остановке поставок газа из России Молдавию зимой ждет энергокризис, сказал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. "Газпром" и "Молдовагаз", как писала в конце прошлой недели газета "Коммерсант", ведут переговоры о продолжении поставок российского газа через территорию Украины после 1 января 2025 года. В частности, обсуждалась возможность поставки 294 миллионов кубометров газа в Молдавию в первом квартале 2025 года. Еще 2 миллиарда кубометров газа предлагается поставить в Приднестровье в течение 2025 года, отмечала газета. "Полная неопределенность с украинским транзитом существенно сужает поле до содержательного диалога. Если транзит действительно прекратится, Молдавию этой зимой ждет энерегетический кризис, а возможно и социально-политический", – сказал Гривач. Нельзя исключать, что какие-то заходы с молдавской стороны есть, но сейчас там самый разгар выборов президента, через неделю второй тур и сейчас вряд ли могут быть достигнуты договоренности, которые были бы точно выполнены, добавил он. С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от государственного предприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию, а сам Кишинев пользуется резервами топлива, купленными заблаговременно в разных странах. Пятилетний – заключенный в 2019 году – договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует.

https://1prime.ru/20241028/perevod-852461548.html

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газ, транзит газа через украину, молдавия