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Биржевые цены на газ в Европе снизились до 477 долларов за тысячу кубов - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Биржевые цены на газ в Европе снизились до 477 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 477 долларов за тысячу кубов - 28.10.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 477 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника опустились на 2% – до 477 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T20:33+0300
2024-10-28T20:33+0300
энергетика
европа
биржевые торги
газ
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника опустились на 2% – до 477 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 468,5 доллара (-3,8%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в понедельник составил 479 долларов (-1,7%), ценовой минимум – 466,9 доллара (-4,1%). Последние фьючерсы торговались по 477 долларов (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 487 долларов за тысячу кубометров. Порог в 485 долларов цены в пятницу перешагнули впервые с 1 декабря прошлого года. Тогда котировки достигали 496,4 доллара за тысячу кубометров. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
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европа, биржевые торги, газ, биржа ice
Энергетика, ЕВРОПА, биржевые торги, Газ, Биржа ICE
20:33 28.10.2024
 
Биржевые цены на газ в Европе снизились до 477 долларов за тысячу кубов

Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2%, до $477 за тысячу кубометров

© fotolia.com / by-studio"Газ
Газ - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© fotolia.com / by-studio
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов понедельника опустились на 2% – до 477 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 468,5 доллара (-3,8%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в понедельник составил 479 долларов (-1,7%), ценовой минимум – 466,9 доллара (-4,1%). Последние фьючерсы торговались по 477 долларов (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 487 долларов за тысячу кубометров.
Порог в 485 долларов цены в пятницу перешагнули впервые с 1 декабря прошлого года. Тогда котировки достигали 496,4 доллара за тысячу кубометров.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за 3 года опускалась ниже 250 долларов.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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18:41
 
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