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В Болгарии оценили заполненность единственного газохранилища перед зимой

В Болгарии оценили заполненность единственного газохранилища перед зимой - 28.10.2024, ПРАЙМ

В Болгарии оценили заполненность единственного газохранилища перед зимой

Подземное газохранилище "Чирен" на северо-западе Болгарии уже заполнено на 100% от своей мощности, сообщает газотранспортный оператор "Булгартрансгаз". | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T18:47+0300

2024-10-28T18:47+0300

2024-10-28T18:47+0300

энергетика

болгария

газ

газохранилища

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Подземное газохранилище "Чирен" на северо-западе Болгарии уже заполнено на 100% от своей мощности, сообщает газотранспортный оператор "Булгартрансгаз". Согласно требованиям регламента о мерах по обеспечению энергетической безопасности, газовые хранилища в странах ЕС должны быть заполнены как минимум на 90% своей мощности не позднее 1 ноября каждого года. Единственное в Болгарии газовое хранилище имеет важнейшее значение для обеспечения энергетической безопасности Болгарии и стран региона Юго-Восточной Европы. "Достигнутый уровень заполнения (100%) способствует обеспечению надежности поставок природного газа в предстоящем отопительном сезоне", - говорится в сообщении компании. В Чиренском газохранилище в общей сложности хранят газ 12 компаний - 7 болгарских и 5 международных.

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болгария, газ, газохранилища