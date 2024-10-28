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В Болгарии оценили заполненность единственного газохранилища перед зимой - 28.10.2024, ПРАЙМ
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В Болгарии оценили заполненность единственного газохранилища перед зимой
В Болгарии оценили заполненность единственного газохранилища перед зимой - 28.10.2024, ПРАЙМ
В Болгарии оценили заполненность единственного газохранилища перед зимой
Подземное газохранилище "Чирен" на северо-западе Болгарии уже заполнено на 100% от своей мощности, сообщает газотранспортный оператор "Булгартрансгаз". | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T18:47+0300
2024-10-28T18:47+0300
энергетика
болгария
газ
газохранилища
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Подземное газохранилище "Чирен" на северо-западе Болгарии уже заполнено на 100% от своей мощности, сообщает газотранспортный оператор "Булгартрансгаз". Согласно требованиям регламента о мерах по обеспечению энергетической безопасности, газовые хранилища в странах ЕС должны быть заполнены как минимум на 90% своей мощности не позднее 1 ноября каждого года. Единственное в Болгарии газовое хранилище имеет важнейшее значение для обеспечения энергетической безопасности Болгарии и стран региона Юго-Восточной Европы. "Достигнутый уровень заполнения (100%) способствует обеспечению надежности поставок природного газа в предстоящем отопительном сезоне", - говорится в сообщении компании. В Чиренском газохранилище в общей сложности хранят газ 12 компаний - 7 болгарских и 5 международных.
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болгария, газ, газохранилища
Энергетика, БОЛГАРИЯ, Газ, газохранилища
18:47 28.10.2024
 
В Болгарии оценили заполненность единственного газохранилища перед зимой

"Булгартрансгаз": газохранилище Болгарии заполнено на 100% в преддверии зимы

© Фото : Unsplash/Luba ErtelФлаги Болгарии
Флаги Болгарии - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© Фото : Unsplash/Luba Ertel
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Подземное газохранилище "Чирен" на северо-западе Болгарии уже заполнено на 100% от своей мощности, сообщает газотранспортный оператор "Булгартрансгаз".
Согласно требованиям регламента о мерах по обеспечению энергетической безопасности, газовые хранилища в странах ЕС должны быть заполнены как минимум на 90% своей мощности не позднее 1 ноября каждого года.
Единственное в Болгарии газовое хранилище имеет важнейшее значение для обеспечения энергетической безопасности Болгарии и стран региона Юго-Восточной Европы. "Достигнутый уровень заполнения (100%) способствует обеспечению надежности поставок природного газа в предстоящем отопительном сезоне", - говорится в сообщении компании.
В Чиренском газохранилище в общей сложности хранят газ 12 компаний - 7 болгарских и 5 международных.
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ЭнергетикаБОЛГАРИЯГазгазохранилища
 
 
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