https://1prime.ru/20241028/giperzvuk-852474530.html

Россия опережает США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ

Россия опережает США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ - 28.10.2024, ПРАЙМ

Россия опережает США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ

Россия опережает США и Китай в разработке и развертывании гиперзвукового оружия. Об этом сообщило издание National Interest в статье, которая посвящена... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T17:00+0300

2024-10-28T17:00+0300

2024-10-28T17:01+0300

вооружения

россия

гиперзвуковые ракеты

сша

китай

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/84289/95/842899518_0:22:1290:748_1920x0_80_0_0_3c51156fba2c858b44fc151a28f0e3a0.jpg

МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия опережает США и Китай в разработке и развертывании гиперзвукового оружия. Об этом сообщило издание National Interest в статье, которая посвящена российской разработке бомбардировщика ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Ранее стало известно, что этот самолет разрабатывает ПАО "Туполев" с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). В апреле 2021 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что Минобороны тогда утвердило окончательный облик ПАК ДА и отдало приоритет снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению. National Interest пишет, что прототип самолета уже почти готов. "Благодаря гиперзвуковым достижениям Россия опережает США и Китай в развертывании этого революционного вооружения... Хотя запланировано всего несколько единиц, разработка ПАК ДА подчеркивает приоритет России в стратегическом вооружении", — говорится в материале издания. Авторы публикации полагают, что появление такого самолета может изменить стратегический ландшафт, в особенности в украинском конфликте. Издание также отметило, что российская оборонно-промышленная база работает более эффективно, чем на Западе. ПАО "Туполев" является ведущим отечественным предприятием в сфере проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

https://1prime.ru/20241025/obuchenie-852409509.html

сша

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гиперзвуковые ракеты, сша, китай, технологии