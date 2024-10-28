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Россия опережает США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ
Россия опережает США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ - 28.10.2024, ПРАЙМ
Россия опережает США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ
Россия опережает США и Китай в разработке и развертывании гиперзвукового оружия. Об этом сообщило издание National Interest в статье, которая посвящена... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T17:00+0300
2024-10-28T17:00+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия опережает США и Китай в разработке и развертывании гиперзвукового оружия. Об этом сообщило издание National Interest в статье, которая посвящена российской разработке бомбардировщика ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации). Ранее стало известно, что этот самолет разрабатывает ПАО "Туполев" с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). В апреле 2021 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что Минобороны тогда утвердило окончательный облик ПАК ДА и отдало приоритет снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению. National Interest пишет, что прототип самолета уже почти готов. "Благодаря гиперзвуковым достижениям Россия опережает США и Китай в развертывании этого революционного вооружения... Хотя запланировано всего несколько единиц, разработка ПАК ДА подчеркивает приоритет России в стратегическом вооружении", — говорится в материале издания. Авторы публикации полагают, что появление такого самолета может изменить стратегический ландшафт, в особенности в украинском конфликте. Издание также отметило, что российская оборонно-промышленная база работает более эффективно, чем на Западе. ПАО "Туполев" является ведущим отечественным предприятием в сфере проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.
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Вооружения, РОССИЯ, гиперзвуковые ракеты, США, КИТАЙ, Технологии
Россия опережает США и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишут СМИ
National Interest: РФ опережает США и Китай в разработке гиперзвукового оружия
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия опережает США и Китай в разработке и развертывании гиперзвукового оружия. Об этом сообщило издание National Interest в статье, которая посвящена российской разработке бомбардировщика ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации).
Ранее стало известно, что этот самолет разрабатывает ПАО "Туполев" с широким применением технологий снижения радиолокационной заметности ("стелс"). В апреле 2021 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что Минобороны тогда утвердило окончательный облик ПАК ДА и отдало приоритет снижению заметности самолета и дальнобойному вооружению.
National Interest пишет, что прототип самолета уже почти готов.
"Благодаря гиперзвуковым достижениям Россия опережает США и Китай в развертывании этого революционного вооружения... Хотя запланировано всего несколько единиц, разработка ПАК ДА подчеркивает приоритет России в стратегическом вооружении", — говорится в материале издания.
Авторы публикации полагают, что появление такого самолета может изменить стратегический ландшафт, в особенности в украинском конфликте.
Издание также отметило, что российская оборонно-промышленная база работает более эффективно, чем на Западе.
ПАО "Туполев" является ведущим отечественным предприятием в сфере проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.
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