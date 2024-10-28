https://1prime.ru/20241028/gruziya-852467324.html

Песков прокомментировал заявления о вмешательстве Москвы в выборы в Грузии

Песков прокомментировал заявления о вмешательстве Москвы в выборы в Грузии - 28.10.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал заявления о вмешательстве Москвы в выборы в Грузии

Москва не вмешивается в дела Грузии и не намерена этого делать, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в стране... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T12:40+0300

2024-10-28T12:40+0300

2024-10-28T12:40+0300

политика

россия

грузия

выборы премьер-министра

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Москва не вмешивается в дела Грузии и не намерена этого делать, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в стране парламентские выборы. "Это публично декларируется. Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике. Также невооруженным взглядом видны попытки вмешательства, но не со стороны России", - объяснил Песков в беседе с журналистами. Он также отметил, что на исход выборов стремились повлиять европейские государства, призывы которых публично декларировались. Москва же при это предпочитает не вмешиваться во внутренние дела других государств.

https://1prime.ru/20241028/zapad-852466914.html

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россия, грузия, выборы премьер-министра