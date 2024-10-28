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Песков прокомментировал заявления о вмешательстве Москвы в выборы в Грузии - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал заявления о вмешательстве Москвы в выборы в Грузии
Песков прокомментировал заявления о вмешательстве Москвы в выборы в Грузии - 28.10.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал заявления о вмешательстве Москвы в выборы в Грузии
Москва не вмешивается в дела Грузии и не намерена этого делать, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в стране... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T12:40+0300
2024-10-28T12:40+0300
политика
россия
грузия
выборы премьер-министра
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Москва не вмешивается в дела Грузии и не намерена этого делать, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в стране парламентские выборы. "Это публично декларируется. Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике. Также невооруженным взглядом видны попытки вмешательства, но не со стороны России", - объяснил Песков в беседе с журналистами. Он также отметил, что на исход выборов стремились повлиять европейские государства, призывы которых публично декларировались. Москва же при это предпочитает не вмешиваться во внутренние дела других государств.
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россия, грузия, выборы премьер-министра
Политика, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, выборы премьер-министра
12:40 28.10.2024
 
Песков прокомментировал заявления о вмешательстве Москвы в выборы в Грузии

Песков: Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Москва не вмешивается в дела Грузии и не намерена этого делать, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в стране парламентские выборы.
"Это публично декларируется. Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике. Также невооруженным взглядом видны попытки вмешательства, но не со стороны России", - объяснил Песков в беседе с журналистами.
Он также отметил, что на исход выборов стремились повлиять европейские государства, призывы которых публично декларировались. Москва же при это предпочитает не вмешиваться во внутренние дела других государств.
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