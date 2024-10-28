https://1prime.ru/20241028/gruziya-852467324.html
Песков прокомментировал заявления о вмешательстве Москвы в выборы в Грузии
Песков прокомментировал заявления о вмешательстве Москвы в выборы в Грузии - 28.10.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал заявления о вмешательстве Москвы в выборы в Грузии
Москва не вмешивается в дела Грузии и не намерена этого делать, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в стране... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T12:40+0300
2024-10-28T12:40+0300
2024-10-28T12:40+0300
политика
россия
грузия
выборы премьер-министра
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849541341_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_b5b481ce7e4ccb5fc1dfd8e332c164d0.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Москва не вмешивается в дела Грузии и не намерена этого делать, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в стране парламентские выборы. "Это публично декларируется. Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике. Также невооруженным взглядом видны попытки вмешательства, но не со стороны России", - объяснил Песков в беседе с журналистами. Он также отметил, что на исход выборов стремились повлиять европейские государства, призывы которых публично декларировались. Москва же при это предпочитает не вмешиваться во внутренние дела других государств.
https://1prime.ru/20241028/zapad-852466914.html
грузия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1b/849541341_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_48ad2cf3c42bac6bb5a9bb0e18001e40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, грузия, выборы премьер-министра
Политика, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, выборы премьер-министра
Песков прокомментировал заявления о вмешательстве Москвы в выборы в Грузии
Песков: Москва не лезет во внутренние дела Грузии и не собирается в них лезть
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Москва не вмешивается в дела Грузии и не намерена этого делать, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в стране парламентские выборы.
"Это публично декларируется. Осуществляются попытки дестабилизации обстановки в республике. Также невооруженным взглядом видны попытки вмешательства, но не со стороны России", - объяснил Песков в беседе с журналистами.
Он также отметил, что на исход выборов стремились повлиять европейские государства, призывы которых публично декларировались. Москва же при это предпочитает не вмешиваться во внутренние дела других государств.
Западу не удалось поставить на колени Белоруссию и Россию, заявил Лукашенко