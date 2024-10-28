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Чистая прибыль "Инарктики" за девять месяцев сократилась на 12,3 процента
Чистая прибыль "Инарктики" за девять месяцев сократилась на 12,3 процента - 28.10.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Инарктики" за девять месяцев сократилась на 12,3 процента
Чистая прибыль "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе товарного выращивания рыбы, по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года снизилась на 12,3% по... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T20:35+0300
2024-10-28T20:35+0300
2024-10-28T20:35+0300
экономика
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инарктика
чистая прибыль
отчетность по рсбу
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе товарного выращивания рыбы, по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года снизилась на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,61 миллиарда рублей, сообщает компания. Выручка за отчетный период снизилась на 11,3%, до 3,796 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 12%, составив 3,777 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения сократилась на 12,5%, до 3,586 миллиарда. Прибыль от продаж составила 3,571 миллиарда рублей, уменьшившись на 12,7%. Себестоимость продаж выросла на 80,3%, до 19,294 миллиона рублей. Долгосрочные обязательства компании на 30 сентября текущего года выросли до 3,001 миллиарда рублей с 33,589 миллиона на 31 декабря 2023 года, краткосрочные сократились в 20,3 раза и составили 157,847 миллиона рублей. ПАО "Инарктика" - управляющая компания группы, крупнейшего производителя аквакультурного лосося и морской форели в России. Владеет 12 действующими фермами - девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тысяч тонн красной рыбы.
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россия, инарктика, чистая прибыль, отчетность по рсбу
Экономика, РОССИЯ, Инарктика, чистая прибыль, отчетность по РСБУ
Чистая прибыль "Инарктики" за девять месяцев сократилась на 12,3 процента
Чистая прибыль "Инарктики" за 9 месяцев сократилась на 12,3%, до 3,61 млрд руб
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Инарктики", крупнейшей российской компании в секторе товарного выращивания рыбы, по РСБУ за январь-сентябрь 2024 года снизилась на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,61 миллиарда рублей, сообщает компания.
Выручка за отчетный период снизилась на 11,3%, до 3,796 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 12%, составив 3,777 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения сократилась на 12,5%, до 3,586 миллиарда. Прибыль от продаж составила 3,571 миллиарда рублей, уменьшившись на 12,7%. Себестоимость продаж выросла на 80,3%, до 19,294 миллиона рублей.
Долгосрочные обязательства компании на 30 сентября текущего года выросли до 3,001 миллиарда рублей с 33,589 миллиона на 31 декабря 2023 года, краткосрочные сократились в 20,3 раза и составили 157,847 миллиона рублей.
ПАО "Инарктика" - управляющая компания группы, крупнейшего производителя аквакультурного лосося и морской форели в России. Владеет 12 действующими фермами - девятью в Баренцевом море и тремя в Карелии. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тысяч тонн красной рыбы.
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