https://1prime.ru/20241028/indeksy-852474993.html
Гонконгская биржа начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum
Гонконгская биржа начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum - 28.10.2024, ПРАЙМ
Гонконгская биржа начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum
Гонконгская фондовая биржа с 15 ноября начнет публиковать индексы криптовалют Bitcoin и Ethereum как одного из самых быстрорастущих классов активов,... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T17:22+0300
2024-10-28T17:22+0300
2024-10-28T17:23+0300
криптовалюта
биржевые торги
гонконгская фондовая биржа
биткоин
ethereum
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/91/841339149_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_9e6661b04e64d753310e56f3c415229d.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Гонконгская фондовая биржа с 15 ноября начнет публиковать индексы криптовалют Bitcoin и Ethereum как одного из самых быстрорастущих классов активов, соответствующее заявление опубликовано на сайте Гонконгской фондовой биржи (HKEX) в понедельник. Подобные индексы криптовалют зарегистрированы в Великобритании и применяются в странах ЕС. Индексы виртуальных активов в Гонконге будут соответствовать европейским нормативным требованиям, отмечается в сообщении. "Серия индексов, которая будет запущена 15 ноября 2024 года, предоставляет инвесторам прозрачные и надежные ориентиры для ценообразования Bitcoin и Ether в азиатском часовом поясе. Она стремится предоставить единую справочную цену для виртуальных активов, которые часто торгуются по разным ценам на мировых биржах", - говорится в сообщении. Новая серия будет состоять из базового индекса и базовой ставки для Bitcoin и Ethereum. Их значения помогут инвесторам определять цену на криптовалюты во время азиатской торговой сессии. Базовый индекс будет представлять из себя взвешенную по объему и рассчитанную в режиме реального времени ориентировочную цену криптовалют в долларах США. "Предлагая прозрачные и надежные бенчмарки в режиме реального времени, мы стремимся дать инвесторам возможность принимать обоснованные инвестиционные решения, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экосистемы виртуальных активов и укрепит роль Гонконга как международного финансового центра", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора биржи Бонни И Чан. Специальный административный район Китая Гонконг (Сянган - кит.) является крупнейшим финансовым центром Азии и третьим в мире после Нью-Йорка и Лондона, а также является вторым в Азии импортером и экспортером инвестиций.
https://1prime.ru/20241017/platezhi-852224738.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/91/841339149_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_8edf6681bf67745204615b87297830ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биржевые торги, гонконгская фондовая биржа, биткоин, ethereum
Криптовалюта, биржевые торги, Гонконгская фондовая биржа, Биткоин, Ethereum
Гонконгская биржа начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum
Гонконгская биржа с 15 ноября начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Гонконгская фондовая биржа с 15 ноября начнет публиковать индексы криптовалют Bitcoin и Ethereum как одного из самых быстрорастущих классов активов, соответствующее заявление опубликовано на сайте Гонконгской фондовой биржи (HKEX) в понедельник.
Подобные индексы криптовалют зарегистрированы в Великобритании и применяются в странах ЕС. Индексы виртуальных активов в Гонконге будут соответствовать европейским нормативным требованиям, отмечается в сообщении.
"Серия индексов, которая будет запущена 15 ноября 2024 года, предоставляет инвесторам прозрачные и надежные ориентиры для ценообразования Bitcoin и Ether в азиатском часовом поясе. Она стремится предоставить единую справочную цену для виртуальных активов, которые часто торгуются по разным ценам на мировых биржах", - говорится в сообщении.
Новая серия будет состоять из базового индекса и базовой ставки для Bitcoin и Ethereum. Их значения помогут инвесторам определять цену на криптовалюты во время азиатской торговой сессии. Базовый индекс будет представлять из себя взвешенную по объему и рассчитанную в режиме реального времени ориентировочную цену криптовалют в долларах США.
"Предлагая прозрачные и надежные бенчмарки в режиме реального времени, мы стремимся дать инвесторам возможность принимать обоснованные инвестиционные решения, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экосистемы виртуальных активов и укрепит роль Гонконга как международного финансового центра", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора биржи Бонни И Чан.
Специальный административный район Китая Гонконг (Сянган - кит.) является крупнейшим финансовым центром Азии и третьим в мире после Нью-Йорка и Лондона, а также является вторым в Азии импортером и экспортером инвестиций.
Набиуллина рассказала о первых международных платежах России в криптовалюте