Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гонконгская биржа начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum - 28.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Криптовалюта Ethereum - ПРАЙМ, 1920Криптовалюта
https://1prime.ru/20241028/indeksy-852474993.html
Гонконгская биржа начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum
Гонконгская биржа начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum - 28.10.2024, ПРАЙМ
Гонконгская биржа начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum
Гонконгская фондовая биржа с 15 ноября начнет публиковать индексы криптовалют Bitcoin и Ethereum как одного из самых быстрорастущих классов активов,... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T17:22+0300
2024-10-28T17:23+0300
криптовалюта
биржевые торги
гонконгская фондовая биржа
биткоин
ethereum
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/91/841339149_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_9e6661b04e64d753310e56f3c415229d.jpg
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Гонконгская фондовая биржа с 15 ноября начнет публиковать индексы криптовалют Bitcoin и Ethereum как одного из самых быстрорастущих классов активов, соответствующее заявление опубликовано на сайте Гонконгской фондовой биржи (HKEX) в понедельник. Подобные индексы криптовалют зарегистрированы в Великобритании и применяются в странах ЕС. Индексы виртуальных активов в Гонконге будут соответствовать европейским нормативным требованиям, отмечается в сообщении. "Серия индексов, которая будет запущена 15 ноября 2024 года, предоставляет инвесторам прозрачные и надежные ориентиры для ценообразования Bitcoin и Ether в азиатском часовом поясе. Она стремится предоставить единую справочную цену для виртуальных активов, которые часто торгуются по разным ценам на мировых биржах", - говорится в сообщении. Новая серия будет состоять из базового индекса и базовой ставки для Bitcoin и Ethereum. Их значения помогут инвесторам определять цену на криптовалюты во время азиатской торговой сессии. Базовый индекс будет представлять из себя взвешенную по объему и рассчитанную в режиме реального времени ориентировочную цену криптовалют в долларах США. "Предлагая прозрачные и надежные бенчмарки в режиме реального времени, мы стремимся дать инвесторам возможность принимать обоснованные инвестиционные решения, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экосистемы виртуальных активов и укрепит роль Гонконга как международного финансового центра", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора биржи Бонни И Чан. Специальный административный район Китая Гонконг (Сянган - кит.) является крупнейшим финансовым центром Азии и третьим в мире после Нью-Йорка и Лондона, а также является вторым в Азии импортером и экспортером инвестиций.
https://1prime.ru/20241017/platezhi-852224738.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/91/841339149_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_8edf6681bf67745204615b87297830ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
биржевые торги, гонконгская фондовая биржа, биткоин, ethereum
Криптовалюта, биржевые торги, Гонконгская фондовая биржа, Биткоин, Ethereum
17:22 28.10.2024 (обновлено: 17:23 28.10.2024)
 
Гонконгская биржа начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum

Гонконгская биржа с 15 ноября начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum

© Unsplash/Cheung YinГонконгская фондовая биржа, Китай
Гонконгская фондовая биржа, Китай
© Unsplash/Cheung Yin
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Гонконгская фондовая биржа с 15 ноября начнет публиковать индексы криптовалют Bitcoin и Ethereum как одного из самых быстрорастущих классов активов, соответствующее заявление опубликовано на сайте Гонконгской фондовой биржи (HKEX) в понедельник.
Подобные индексы криптовалют зарегистрированы в Великобритании и применяются в странах ЕС. Индексы виртуальных активов в Гонконге будут соответствовать европейским нормативным требованиям, отмечается в сообщении.
"Серия индексов, которая будет запущена 15 ноября 2024 года, предоставляет инвесторам прозрачные и надежные ориентиры для ценообразования Bitcoin и Ether в азиатском часовом поясе. Она стремится предоставить единую справочную цену для виртуальных активов, которые часто торгуются по разным ценам на мировых биржах", - говорится в сообщении.
Новая серия будет состоять из базового индекса и базовой ставки для Bitcoin и Ethereum. Их значения помогут инвесторам определять цену на криптовалюты во время азиатской торговой сессии. Базовый индекс будет представлять из себя взвешенную по объему и рассчитанную в режиме реального времени ориентировочную цену криптовалют в долларах США.
"Предлагая прозрачные и надежные бенчмарки в режиме реального времени, мы стремимся дать инвесторам возможность принимать обоснованные инвестиционные решения, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экосистемы виртуальных активов и укрепит роль Гонконга как международного финансового центра", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора биржи Бонни И Чан.
Специальный административный район Китая Гонконг (Сянган - кит.) является крупнейшим финансовым центром Азии и третьим в мире после Нью-Йорка и Лондона, а также является вторым в Азии импортером и экспортером инвестиций.
Биткоин
Набиуллина рассказала о первых международных платежах России в криптовалюте
17 октября, 11:34
 
Криптовалютабиржевые торгиГонконгская фондовая биржаБиткоинEthereum
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала