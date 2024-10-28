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Гонконгская биржа начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum

Гонконгская биржа начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum - 28.10.2024, ПРАЙМ

Гонконгская биржа начнет публиковать индексы Bitcoin и Ethereum

Гонконгская фондовая биржа с 15 ноября начнет публиковать индексы криптовалют Bitcoin и Ethereum как одного из самых быстрорастущих классов активов,... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T17:22+0300

2024-10-28T17:22+0300

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Гонконгская фондовая биржа с 15 ноября начнет публиковать индексы криптовалют Bitcoin и Ethereum как одного из самых быстрорастущих классов активов, соответствующее заявление опубликовано на сайте Гонконгской фондовой биржи (HKEX) в понедельник. Подобные индексы криптовалют зарегистрированы в Великобритании и применяются в странах ЕС. Индексы виртуальных активов в Гонконге будут соответствовать европейским нормативным требованиям, отмечается в сообщении. "Серия индексов, которая будет запущена 15 ноября 2024 года, предоставляет инвесторам прозрачные и надежные ориентиры для ценообразования Bitcoin и Ether в азиатском часовом поясе. Она стремится предоставить единую справочную цену для виртуальных активов, которые часто торгуются по разным ценам на мировых биржах", - говорится в сообщении. Новая серия будет состоять из базового индекса и базовой ставки для Bitcoin и Ethereum. Их значения помогут инвесторам определять цену на криптовалюты во время азиатской торговой сессии. Базовый индекс будет представлять из себя взвешенную по объему и рассчитанную в режиме реального времени ориентировочную цену криптовалют в долларах США. "Предлагая прозрачные и надежные бенчмарки в режиме реального времени, мы стремимся дать инвесторам возможность принимать обоснованные инвестиционные решения, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экосистемы виртуальных активов и укрепит роль Гонконга как международного финансового центра", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора биржи Бонни И Чан. Специальный административный район Китая Гонконг (Сянган - кит.) является крупнейшим финансовым центром Азии и третьим в мире после Нью-Йорка и Лондона, а также является вторым в Азии импортером и экспортером инвестиций.

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биржевые торги, гонконгская фондовая биржа, биткоин, ethereum