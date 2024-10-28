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Путин: Россия должна вернуться к бюджетному правилу - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Путин: Россия должна вернуться к бюджетному правилу
Путин: Россия должна вернуться к бюджетному правилу - 28.10.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия должна вернуться к бюджетному правилу
Бюджет исходит из возвращения к бюджетному правилу, что будет способствовать замедлению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T14:26+0300
2024-10-28T14:26+0300
бюджетное правило
расчет бюджетного правила
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Бюджет исходит из возвращения к бюджетному правилу, что будет способствовать замедлению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эти задачи находятся в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Отмечу также, что в нём запланировано сокращение так называемого ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу, что в свою очередь должно оказать сдерживающее влияние на инфляцию", - отметил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Бюджетное правило — это механизм, который перераспределяет доходы от экспорта сырья. Все, что выше установленной цены отсечения, идет в государственные накопления. Сейчас фиксированной планки нет, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа в рамках определенной суммы.
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бюджетное правило, расчет бюджетного правила
бюджетное правило, расчет бюджетного правила
14:26 28.10.2024
 
Путин: Россия должна вернуться к бюджетному правилу

Путин: бюджет исходит из возвращения к бюджетному правилу, что замедлит инфляцию

© официальный портал Красноярского края Бюджет Красноярского края на 2024-й и ближайшие 3 года внесен в парламент
 Бюджет Красноярского края на 2024-й и ближайшие 3 года внесен в парламент
© официальный портал Красноярского края
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Бюджет исходит из возвращения к бюджетному правилу, что будет способствовать замедлению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти задачи находятся в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Отмечу также, что в нём запланировано сокращение так называемого ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу, что в свою очередь должно оказать сдерживающее влияние на инфляцию", - отметил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Бюджетное правило — это механизм, который перераспределяет доходы от экспорта сырья. Все, что выше установленной цены отсечения, идет в государственные накопления. Сейчас фиксированной планки нет, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа в рамках определенной суммы.
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
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