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Путин: Россия должна вернуться к бюджетному правилу
Путин: Россия должна вернуться к бюджетному правилу - 28.10.2024, ПРАЙМ
Путин: Россия должна вернуться к бюджетному правилу
Бюджет исходит из возвращения к бюджетному правилу, что будет способствовать замедлению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T14:26+0300
2024-10-28T14:26+0300
2024-10-28T14:26+0300
бюджетное правило
расчет бюджетного правила
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Бюджет исходит из возвращения к бюджетному правилу, что будет способствовать замедлению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эти задачи находятся в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Отмечу также, что в нём запланировано сокращение так называемого ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу, что в свою очередь должно оказать сдерживающее влияние на инфляцию", - отметил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Бюджетное правило — это механизм, который перераспределяет доходы от экспорта сырья. Все, что выше установленной цены отсечения, идет в государственные накопления. Сейчас фиксированной планки нет, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа в рамках определенной суммы.
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бюджетное правило, расчет бюджетного правила
бюджетное правило, расчет бюджетного правила
Путин: Россия должна вернуться к бюджетному правилу
Путин: бюджет исходит из возвращения к бюджетному правилу, что замедлит инфляцию
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Бюджет исходит из возвращения к бюджетному правилу, что будет способствовать замедлению инфляции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти задачи находятся в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Отмечу также, что в нём запланировано сокращение так называемого ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу, что в свою очередь должно оказать сдерживающее влияние на инфляцию", - отметил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Бюджетное правило — это механизм, который перераспределяет доходы от экспорта сырья. Все, что выше установленной цены отсечения, идет в государственные накопления. Сейчас фиксированной планки нет, Минфин направляет в Фонд национального благосостояния дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа в рамках определенной суммы.
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