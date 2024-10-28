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Посол рассказал о странах, имеющих "беспрецедентный интерес" к БРИКС
Посол рассказал о странах, имеющих "беспрецедентный интерес" к БРИКС - 28.10.2024, ПРАЙМ
Посол рассказал о странах, имеющих "беспрецедентный интерес" к БРИКС
Государства Глобального Юга и Востока имеют большой интерес к сотрудничеству с БРИКС, рассказал посол России в Пакистане Альберт Хорев. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T06:57+0300
2024-10-28T06:57+0300
2024-10-28T06:57+0300
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ИСЛАМАБАД, 28 окт — ПРАЙМ. Государства Глобального Юга и Востока имеют большой интерес к сотрудничеству с БРИКС, рассказал посол России в Пакистане Альберт Хорев. Ранее стало также известно, что Пакистан рассчитывает в ближайшее время стать частью объединения."Особо стоит отметить беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к установлению контактов с БРИКС, участию в развивающихся под его эгидой проектах", - объяснил Хорев, добавив, что в рамках новых процессов происходит формирование нового формата взаимодействия и статуса для других стран - государства-партнера БРИКС. По словам дипломата, саммит в Казани продемонстрировал "впечатляющие итоги", а также доказали авторитет объединения и его роль в мире. Хорев также отметил, что Пакистан намерен сотрудничать с БРИКС одновременно по ряду направлений - в сфере безопасности, экономики, культурных и гуманитарных связей.
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брикс
Посол рассказал о странах, имеющих "беспрецедентный интерес" к БРИКС
Хорев: глобальный Юг и Восток имеют беспрецедентный интерес к БРИКС
ИСЛАМАБАД, 28 окт — ПРАЙМ. Государства Глобального Юга и Востока имеют большой интерес к сотрудничеству с БРИКС, рассказал посол России в Пакистане Альберт Хорев.
Ранее стало также известно, что Пакистан рассчитывает в ближайшее время стать частью объединения.
"Особо стоит отметить беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к установлению контактов с БРИКС, участию в развивающихся под его эгидой проектах", - объяснил Хорев, добавив, что в рамках новых процессов происходит формирование нового формата взаимодействия и статуса для других стран - государства-партнера БРИКС.
По словам дипломата, саммит в Казани продемонстрировал "впечатляющие итоги", а также доказали авторитет объединения и его роль в мире. Хорев также отметил, что Пакистан намерен сотрудничать с БРИКС одновременно по ряду направлений - в сфере безопасности, экономики, культурных и гуманитарных связей.
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