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Мишустин оценил объем инвестиций по СЗПК в России

Мишустин оценил объем инвестиций по СЗПК в России - 28.10.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил объем инвестиций по СЗПК в России

Число заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России достигло 75, а объем заявленных инвестиций составляет почти 4,2 триллиона... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T11:13+0300

2024-10-28T11:13+0300

2024-10-28T11:13+0300

михаил мишустин

сзпк

инвестиции

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Число заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России достигло 75, а объем заявленных инвестиций составляет почти 4,2 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "На текущий момент заключено 75 таких соглашений, они реализуются во всех федеральных округах, и общая сумма инвестиций приближается к 4,2 триллиона рублей, с количеством новых рабочих мест свыше 60 тысяч, причем почти 30 тысяч из них уже созданы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что СЗПК - один из ключевых инструментов поддержки инвестиций в России, который позволяет бизнесу применять стабилизационную оговорку (сохранять на определенный период условия по налогам, землепользованию, мерам господдержки и другие). "Правительство продолжает совершенствование условий для привлечения инвестиций в экономику. Мы актуализируем нормативно-правовую базу в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, в том числе в части влияния на окружающую среду и правила природопользования", - добавил премьер. Мишустин выразил надежду, что изменения в законодательстве будут способствовать укреплению интереса к данному инструменту со стороны бизнеса. Механизм СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и стабилизировать условия предпринимательской деятельности (в первую очередь в налоговой сфере, сфере землепользования, градостроительства и других). Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ.

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михаил мишустин, сзпк, инвестиции