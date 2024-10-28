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Мишустин оценил объем инвестиций по СЗПК в России - 28.10.2024, ПРАЙМ
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Мишустин оценил объем инвестиций по СЗПК в России
Мишустин оценил объем инвестиций по СЗПК в России - 28.10.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил объем инвестиций по СЗПК в России
Число заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России достигло 75, а объем заявленных инвестиций составляет почти 4,2 триллиона... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T11:13+0300
2024-10-28T11:13+0300
михаил мишустин
сзпк
инвестиции
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Число заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России достигло 75, а объем заявленных инвестиций составляет почти 4,2 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "На текущий момент заключено 75 таких соглашений, они реализуются во всех федеральных округах, и общая сумма инвестиций приближается к 4,2 триллиона рублей, с количеством новых рабочих мест свыше 60 тысяч, причем почти 30 тысяч из них уже созданы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что СЗПК - один из ключевых инструментов поддержки инвестиций в России, который позволяет бизнесу применять стабилизационную оговорку (сохранять на определенный период условия по налогам, землепользованию, мерам господдержки и другие). "Правительство продолжает совершенствование условий для привлечения инвестиций в экономику. Мы актуализируем нормативно-правовую базу в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, в том числе в части влияния на окружающую среду и правила природопользования", - добавил премьер. Мишустин выразил надежду, что изменения в законодательстве будут способствовать укреплению интереса к данному инструменту со стороны бизнеса. Механизм СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и стабилизировать условия предпринимательской деятельности (в первую очередь в налоговой сфере, сфере землепользования, градостроительства и других). Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ.
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михаил мишустин, сзпк, инвестиции
Михаил Мишустин, СЗПК, инвестиции
11:13 28.10.2024
 
Мишустин оценил объем инвестиций по СЗПК в России

Мишустин: общая сумма инвестиций по СЗПК в РФ приближается к 4,2 трлн рублей

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
© POOL
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Число заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России достигло 75, а объем заявленных инвестиций составляет почти 4,2 триллиона рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"На текущий момент заключено 75 таких соглашений, они реализуются во всех федеральных округах, и общая сумма инвестиций приближается к 4,2 триллиона рублей, с количеством новых рабочих мест свыше 60 тысяч, причем почти 30 тысяч из них уже созданы", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что СЗПК - один из ключевых инструментов поддержки инвестиций в России, который позволяет бизнесу применять стабилизационную оговорку (сохранять на определенный период условия по налогам, землепользованию, мерам господдержки и другие).
"Правительство продолжает совершенствование условий для привлечения инвестиций в экономику. Мы актуализируем нормативно-правовую базу в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, в том числе в части влияния на окружающую среду и правила природопользования", - добавил премьер.
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10:53
Мишустин выразил надежду, что изменения в законодательстве будут способствовать укреплению интереса к данному инструменту со стороны бизнеса.
Механизм СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и стабилизировать условия предпринимательской деятельности (в первую очередь в налоговой сфере, сфере землепользования, градостроительства и других). Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ.
 
Михаил МишустинСЗПКинвестиции
 
 
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