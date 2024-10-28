https://1prime.ru/20241028/ipoteka-852466030.html

РБК: ставки по рыночной ипотеке превысили 25% годовых

РБК: ставки по рыночной ипотеке превысили 25% годовых - 28.10.2024, ПРАЙМ

РБК: ставки по рыночной ипотеке превысили 25% годовых

В течение предпоследней недели октября ипотечные ставки в России выросли в среднем на 2,1 п.п. В некоторых банках они подскочили сразу на 25%. В результате... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T11:55+0300

2024-10-28T11:55+0300

2024-10-28T11:55+0300

льготная ипотека

цены на жилье

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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. В течение предпоследней недели октября ипотечные ставки в России выросли в среднем на 2,1 п.п. В некоторых банках они подскочили сразу на 25%. В результате этого средневзвешенная базовая ставка на новостройки составляет сейчас 25,4%, а на вторичку - 25,43%, пишет РБК.По данным издания, на 7 п.п, или более чем на четверть поднял ставку на новостройки Транскапиталбанк. Ставки на вторичное жилье выросли на 6,5 п.п. Таким образом ставки на два вида недвижимости выровнялись и сейчас составляют 27,75%.Совкомбанк увеличил ставку на 4,25 п.п. до 25,99% для обоих видов жилья. У Сбербанка ставки выросли на 3 п.п. до 25,2% годовых. У ВТБ ставка по ипотеке также превышает 25% (26% на новостройки и 26,7% на вторичное жилье). За последнюю неделю она выросла на 0,9 п.п. В остальных банках топ-20 ставки пока ниже 25%, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), с которыми ознакомилась редакция издания.Средние ставки на строительство частных домов (ИЖС) составляют 26,03% годовых, на покупку готового загородного дома - 25,47%. Такой уровень ставок, а также ужесточение регуляторных требований Центробанка сильно снизят спрос на рыночную ипотеку в России, полагают опрошенные изданием эксперты. Они отмечают, что эти цифры были актуальны до повышения ключевой ставки в минувшую пятницу.

https://1prime.ru/20241025/ipoteka-852427695.html

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льготная ипотека, цены на жилье