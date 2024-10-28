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Сбербанк подал иск на 250 миллионов рублей к экс-депутату Гольдману

Сбербанк подал иск на 250 миллионов рублей к экс-депутату Гольдману - 28.10.2024, ПРАЙМ

Сбербанк подал иск на 250 миллионов рублей к экс-депутату Гольдману

Сбербанк подал еще одно исковое заявление в Арбитражный суд Красноярского края на беглого бизнесмена и экс-депутата законодательного собрания региона Романа... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T10:53+0300

2024-10-28T10:53+0300

2024-10-28T10:54+0300

сбербанк

иск

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КРАСНОЯРСК, 28 окт – ПРАЙМ. Сбербанк подал еще одно исковое заявление в Арбитражный суд Красноярского края на беглого бизнесмена и экс-депутата законодательного собрания региона Романа Гольдмана, намереваясь взыскать с него и ещё восьми компаний около 250 миллионов рублей, говорится в картотеке дел. Исковое заявление в суд поступило 25 октября. В ответчиках кроме Романа Гольдмана значится восемь компаний: ООО "АгроЭлита", ООО "Первая заготовительная компания", ПАО "Голдман Групп", ООО "Атамановское хлебоприемное предприятие", ООО "ИСТ САЙБЕРИАН ПЕТРОЛЕУМ", ООО "СИБНЕФТЬРЕЗЕРВ", Торговый дом "Мясничий" и ООО "ОбъединениеАгроЭлита". Детали искового заявления не указаны, известно только, что дело отнесено к экономическим спорам по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований составляет 249 миллионов 748 тысяч рублей. Ранее в Арбитражный суд Красноярского края поступило дело по заявлению ПАО "Сбербанк" о признании банкротом индивидуального предпринимателя Романа Гольдмана. Как указывал заявитель, между ним и заемщиком, поручителем которого выступил Гольдман, были заключены договоры об открытии кредитной линии, заемщик обязался возвратить полученные кредиты, уплатить проценты и другие предусмотренные договорами платежи, однако задолженность перед банком в полном объеме не погасил. Сумма требований превышает 614 миллионов рублей. В июне 2024 года суд признал обоснованным заявление и ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов. Судебное заседание по делу о банкротстве назначено на 5 ноября 2024 года. Гольдман заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Общая сумма арестованных активов Гольдмана превышает 4 миллиарда рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, иск