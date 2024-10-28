https://1prime.ru/20241028/isk-852471205.html

Сбербанк подал очередной иск на 2 миллиарда рублей к британской "дочке"

Сбербанк подал очередной иск на 2 миллиарда рублей к британской "дочке" - 28.10.2024, ПРАЙМ

Сбербанк подал очередной иск на 2 миллиарда рублей к британской "дочке"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited более 1,9 миллиарда рублей,... | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T14:58+0300

2024-10-28T14:58+0300

2024-10-28T14:58+0300

сбербанк

иск

дочка

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать с его бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited более 1,9 миллиарда рублей, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 25 октября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. Это уже четвертый иск крупнейшего российского банка в адрес бывшей "дочки" в Великобритании, поданный в московский суд. Арбитражный суд Москвы в июне взыскал со Sberbank CIB (UK) Limited около 11,9 миллиарда рублей по первому иску Сбербанка. В том деле были заявлены требования о взыскании задолженности по четырем кредитным сделкам, заключенным 28 февраля 2022 года. Основной долг по первой составляет 20,8 миллиона евро, по второй – 2,35 миллиона фунтов стерлингов, по третьей – более 2,5 миллиона канадских долларов, по четвертой – более 4,9 миллиарда рублей. Истец требовал взыскать основной долг вместе с процентами и неустойками, в сумме – около 11,9 миллиарда рублей по курсу на дату подачи иска. Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования. Помимо этого, в июне Сбербанк предъявил бывшей "дочке" иск "о взыскании задолженности по соглашению о прекращении и зачете обязательств от 30.06.2022" на сумму около 1,2 миллиарда рублей, а в июле - иск "о взыскании задолженности по глобальному рамочному соглашению по сделкам РЕПО версии 2000 от 22.05.2018" в размере около 12,5 миллиона фунтов. Эти дела пока не рассмотрены. Британия в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах; банк был отстранен от управления своим британским подразделением. После этого, в апреле, банк сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в Сбербанке.

https://1prime.ru/20241028/dochka-852470851.html

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сбербанк, иск, дочка